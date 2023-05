El PSC ha destacat la inclusió d'un Servei Integral d'Atenció a la Dona per brindar suport psicològic i jurídic a les víctimes de violència masclista. | @EP

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha apostat per impulsar les polítiques feministes a Tarragona proposant un Casal Feminista que "sigui referent" en serveis com l'orientació laboral i la formació, amb sales polivalents que es complementaran per fer exposicions.

Ho ha dit en un acte aquest dissabte a Tarragona amb l'alcaldable del partit a la ciutat, Rubén Viñuales, segons ha informat el PSC en un comunicat.

Aquest espai feminista inclourà un Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD), on les víctimes de violència masclista podran rebre atenció psicològica i jurídica.

Batet ha defensat que per apostar per "una visió transversal del feminisme a tots els departaments del consistori" cal que l'atenció de les víctimes es faci a l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament, no als serveis socials.

Viñuales ha afirmat que si governa dotarà de més pressupost el Servei d'Atenció Integral a les diversitats sexuals (SAI) i millorarà la formació de la Guàrdia Urbana per tractar casos d'agressions.