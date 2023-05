Carrizosa va fer aquesta crida durant l'acte central de campanya de la candidatura de Cs a Barcelona, amb l'eurodiputada Eva Poptcheva. | @EP

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha demanat aquest dissabte el vot dels indecisos a les eleccions municipals per la "falta d'un partit liberal de centre" a Catalunya.

Ho ha dit a l'acte central de campanya de la candidatura de Cs a Barcelona, encapçalada per Anna Grau, i amb l'eurodiputada del partit Eva Poptcheva.

"El que vota el PSC ja sap que està validant la política de pactes a Espanya del senyor Sánchez; a Catalunya, del senyor Illa, que aprova els Pressupostos al Govern d'Aragonès amb 33 escons, i a Barcelona, de l'Ajuntament de Colau i, eventualment si cal, pactarà amb Junts", ha avisat.

Ha acusat el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, de basar la seva campanya que "fa fitxatges de gent" que Cs ja fa temps que van descartar, ha dit.

Pel que fa a Junts, s'ha preguntat per què el candidat Xavier Trias "s'aparta com de la pesta del partit que se suposa que el promou", i ha assegurat que molts s'avergonyeixen avui del que ha fet l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

I respecte a Vox, Carrizosa ha assegurat que representa un "extremisme disfressat de vot liberal emprenyat".

EVA POPTCHEVA



Poptcheva ha reivindicat Cs com “el partit de les propostes, el partit de les reformes, l'únic partit que està proposant reformar alguna cosa”.

"La resta de partits són conservadors de l'statu quo, viuen dels seus quiosquets, i no fan res per reformar el que no funciona", ha sentenciat.