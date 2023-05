Al costat de Junqueras, van intervenir altres destacats membres del partit, com Pere Aragonès i Marta Rovira. | @EP

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest dissabte que tot vot independentista a l'àrea metropolitana de Barcelona que no vagi al seu partit a les eleccions municipals és un "vot tirat".

"Qualsevol vot independentista que no vagi a ERC a l'àrea metropolitana de Barcelona és un vot tirat i avala el règim que és contrari a l'esperança", ha dit a l'acte central de campanya d'ERC a Cornellà de Llobregat (Barcelona) davant unes 300 persones.

En el mateix acte han intervingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la secretària general del partit, Marta Rovira --que hi ha intervingut telemàticament--; l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, i el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gabriel Rufián.

Junqueras ha demanat el vot al 'cinturó vermell' de l'àrea metropolitana, "punta de llança" de la transformació de Catalunya i on els veïns van construir cases amb les mans, ha subratllat.

"Amb les mans i les nostres no només podem construir barris, sinó que podem construir un país millor per a tots. Podem construir una república", ha garantit.

TRIAS VOL "SALVAR" EL SEU PARTIT



El líder d'ERC ha mantingut que serà més fàcil celebrar un referèndum d'independència si el Govern té al seu costat els grans consistoris de Catalunya: "Tothom sap que, quan es tornin a posar urnes per fer la independència, les posarem nosaltres".

També ha demanat fer alcalde a Ernest Maragall "enfront dels qui es presenten per salvar el seu partit, els seus privilegis, per salvar aquest règim que durant tant de temps els va permetre fer el que els donava la gana amb aquest país i la seva gent", ha dit a referència al candidat de Junts, Xavier Trias.

MARTA ROVIRA



Rovira ha reivindicat la "dissidència" d'ERC en defensar els drets de les dones, l'autodeterminació, els interessos dels veïns dels barris a Catalunya i al català.

"Si ser dissident avui és defensar el dret de manifestació pacífica, el dret que tenim a organitzar manifestacions quan els tribunals suprems de l'Estat espanyol dicten sentència contra els líders del moviment independentista, si això és ser dissident, evidentment ens reafirmem en la dissidència política", ha defensat.

Aquestes declaracions arriben després que 'El Periódico' hagi publicat aquest dissabte que un informe de la Guàrdia Civil recull que presumptament Rovira va enviar un missatge a l'exconseller d'ERC i empresari Xavier Vendrell assegurant que estava reclutant persones per a les protestes de Tsunami Democràtic el 2019.

Aquest mateix divendres, Rovira ja va allunyar el seu retorn de Suïssa després que un altre informe de la Guàrdia Civil conegut fa setmanes la situés a la cúpula de l'organització de Tsunami Democràtic: "Encara trigaré una mica més a tornar. Em sembla que la meva estada a Ginebra s'allarga", va dir.

AL PSC "JA NO dormen TRANQUILS"



A l'acte a Cornellà, Rovira ha assegurat que al PSC "ja no dormen tranquils" davant l'avenç d'ERC a l'àrea metropolitana, segons ella, i ha afegit textualment que usen tota la seva força per aturar els republicans.

"No ho aconseguiran, per molt que usin la repressió política, per més que usin expedients judicials, ministeris, el que sigui: no ens pararan. Seguirem des d'on sigui dret per fer possible que aquesta república catalana", ha afirmat.