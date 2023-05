També ha afirmat que no està d'acord amb els que li diuen que és el candidat de la dreta. | @EP

Trias (Junts) ha afirmat que ha de ser alcalde de Barcelona qui guanyi les eleccions municipals del 28 de maig: "Sempre ho he dit. I com que arribaré jo, seré jo".

En una entrevista a 'elDiario.es' recollida aquest diumenge, ha dit que si no guanya no farà "el que va fer Colau i el gran organitzador d'allò, que va ser Collboni", en referència al pacte entre comuns i PSC amb els vots de BCN-Canvi, grup que liderava l'exprimer ministre francès Manuel Valls, per governar a Barcelona.

"Els hauria de caure la cara de vergonya. Van enganyar la gent. Els va enganyar Collboni, els va enganyar especialment Colau... I Valls ja els va enganyar a tots. Va ser una conya importantíssima", ha afegit.

Segons ell, el candidat del PSC, Jaume Collboni, representa un partit que "governant PSC i ICV van transformar el front marítim i el barri del 22@ i només van fer 100 habitatges de propietat pública de lloguer assequible. Que quan manen els 'progres' passi això és sorprenent. Quin tipus de 'progres' són?", s'ha preguntat.

Ha afirmat no estar d'acord amb els que li diuen que és --textualment-- el candidat de la dreta i, en aquesta línia, ha assenyalat que el model sanitari de Catalunya, del qual assegura que és "protagonista, no és de dretes".