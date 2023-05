Durant un acte a Girona, Illa va destacar la importància d'omplir les urnes vot a vot i va presentar el PSC com a partit compromès amb el servei públic i la justícia social. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida als seus votants per a la mobilització electoral als comicis del 28 de maig: "Els demano que no donem res per fet".

Ho ha dit aquest diumenge en un acte al teatre municipal de Girona en què també ha intervingut la candidata dels socialistes a l'Alcaldia de la ciutat, Sílvia Paneque.

"Les urnes estan buides i s'han d'omplir vot a vot", ha insistit, i ha abanderat el PSC com la formació que entén la política com un servei públic, en contraposició amb altres partits que l'entenen com una administració del poder, en paraules seves.

En aquest sentit, ha assegurat que això és el que estan fent els socialistes al Govern d'Espanya: "Mai res no és perfecte, els temps són complexos, però cal veure les polítiques públiques".

Ha destacat l'actuació del Govern respecte a l'economia i l'increment de recursos per a la sanitat i educació, i ha reafirmat el seu compromís amb augmentar la justícia social: "No oblidem que perquè hi hagi justícia social i recursos per poder proporcionar-la hem de generar prosperitat".

SÍLVIA PANEQUE



Illa ha lloat la tasca de Paneque com a diputada al Parlament de Catalunya i l'ha definit com una persona solvent, constant, amb sensibilitat social i que “té passió per la seva ciutat, per Girona”.

Ha afirmat que amb la candidatura de Paneque es posa Girona en marxa, fet que contribueix que "Catalunya deixi de rondinar, rondinar, rondinar i es posi a treballar, treballar, treballar".