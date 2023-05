La candidata també planteja programes de primera feina i suport a la vivenda per a la joventut. | @EP

La candidata de Valents a l'Alcaldia de Barcelona, Eva Parera, ha proposat impulsar un pla de salut mental dirigit a joves per prevenir les addiccions, "en l'ordre del dia, per la problemàtica que té la ciutat amb la presència de drogues", i el suïcidi.

En roda de premsa aquest diumenge per presentar les seves polítiques per a joves, ha afirmat que els clubs cannàbics han de desaparèixer de Barcelona i que no concep que “una administració pugui donar una llicència perquè els joves es droguin”.

Ha ironitzat sobre el fet que Barcelona, "entre bicis i centres cannàbics, s'està convertint a Amsterdam, però no ho és", i ha opinat que les polítiques de joventut de l'Ajuntament estan expulsant els joves de la ciutat.

També ha proposat crear un programa de primera ocupació per a joves "amb ajudes directes a les empreses per incentivar la contractació" d'aquests.

I s'ha compromès que l'administració avali el 20% de la compra de l'habitatge als joves a través d'un conveni amb els bancs i a facilitar el transport públic amb l'ampliació de la T-16 fins als 18 anys, entre altres mesures.