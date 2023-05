El candidat socialista proposa mesures de transport públic per beneficiar milers de persones i rep suport de destacats líders polítics. | @EP

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès aquest diumenge a ampliar l'L2 del Metro de Barcelona i a crear l'autobús H20 per millorar la connexió entre el centre de la ciutat i els barris més allunyats, com ara el de La Marina.

En un acte a Barcelona amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; l'exalcalde Jordi Hereu i la número 10 de la llista, Raquel Gil, ha assegurat que ampliar l'L2 beneficiaria 57.100 persones els dies laborals, 4.150 de les quals actualment es desplacen en vehicle privat, informa el PSC en un comunicat.

Ha apostat per crear una "alternativa de transport públic" a la Ronda Litoral amb el nou bus H20, una línia d'uns 28 quilòmetres i que, segons ell, tindria una demanda de 12.000 usuaris per dia.

Hereu ha definit Collboni com "un coet impulsat per la força de la gent de Barcelona" i ha reivindicat la cultura del treball del PSC davant la poca consistència que, segons ell, tenen alguns moviments polítics.

Batet s'ha referit textualment a l'alcaldable de Junts, Xavier Trias, i a l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, com a aquells que ho han intentat i no ho han aconseguit, i li ha dit a Colau que "la gesticulació no és bona companyia a la política".