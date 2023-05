Aquests veterans polítics, alguns amb més de 50 anys al càrrec, han estat testimonis de l'evolució democràtica del país i ara s'enfronten al desafiament de revalidar la seva posició davant de candidats més joves. | @EP

Hi ha 21 alcaldes a Espanya que es mantenen al poder des de les primeres eleccions locals el 1979, amb la intenció de sumar almenys 48 anys en el càrrec en els propers comicis del 28 de maig.

El 3 d'abril passat es van commemorar 44 anys de les primeres eleccions municipals després de la restauració de la democràcia a Espanya. En aquell dia, un total de 7.870 ajuntaments van celebrar eleccions, inaugurant col·legis electorals, urnes i paperetes. El consens electoral comptava amb 26,6 milions de persones, però només 16,6 milions van votar a causa d'una abstenció del 37,5%. Els vots en blanc van ser mínims, només 5.388 (0,03%).

En l'actualitat, encara hi ha 21 alcaldes en el càrrec que van ser elegits per aquell temps. Alguns fins i tot han estat alcaldes des de l'època franquista, com José Luis Seguí, a Almudaina (Alacant) i Ignacio Gordón a Matillas (Guadalajara), des de 1972, mentre que Senén Pousa ha estat alcalde de Beade (Ourense) des de 1974.

José Luis Seguí és l'alcalde que porta més temps en el càrrec a Espanya, i ha descartat optar a la reelecció al municipi d'Almudaina, a Alacant, després d'una trajectòria de ni més ni menys que 51 anys al capdavant de l'Ajuntament. Assegura que, al cap de 82 anys, encara se sent en perfectes condicions físiques i mentals, tot i que considera que ha arribat el moment de deixar pas a una candidatura de joves.

Segons dades de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) proporcionats a Europa Press, aquests 21 alcaldes estan distribuïts a diferents regions d'Espanya: sis a Castella i Lleó, dos a Madrid, Galícia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Catalunya, i un a Andalusia, Aragó i La Rioja.

PARTIT POPULAR

La majoria dels alcaldes pertanyen al Partit Popular (PP), amb tretze dels 21 alcaldes amb més de quaranta anys al càrrec, mentre que només n'hi ha tres del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). La resta està composta per un representant del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), un altre del Partit Aragonès, un independent, un d'una formació local i un d'Esquerra Unida, el qual també ha decidit no presentar-se, posant fi a més de quaranta anys al capdavant de l'ajuntament.

CINC MUNICIPIS DE CASTELLA I LLEÓ

Entre els alcaldes veterans que sí que es presentaran com a candidats hi ha José Antonio González, alcalde del PP a Bercero (Valladolid), un poble amb poc més de 170 habitants, i Juan Manuel Díaz López, també del PP, governant a Berzosilla (Palència), un municipi amb poc més de 40 habitants.

Altres candidats que buscaran revalidar les seves alcaldies inclouen José Luis Rico Hernández, del PSOE, a Marzales (Valladolid), amb aproximadament 48 habitants, i Lucas Aguado Fernández (PP) a Roturas (Valladolid), un municipi amb menys de 35 habitants.

A Salamanca, l'alcalde Arturo Calvo Inés, del PP, buscarà mantenir-se com a regidor de Villaseco dels Reyes durant quatre anys més.

ELS ALTRES QUE VOLEN TORNAR A SORTIR

Altres veterans que buscaran revalidar el seu mandat inclouen Pere Moradell, alcalde del PSC a Torroella de Fluvià (Girona), un poble amb al voltant de 700 habitants, i Josep Vila Camps, que també intentarà mantenir la seva posició a Fogars de la Selva, municipi de Barcelona.

A Meruelo, Evaristo Domínguez Dosal, del PP, és alcalde de Meruelo, municipi de Cantàbria. A Matillas, un poble de Guadalajara amb poc més de cent habitants, l'alcalde Ignacio Gordón Boza, del PP, també aspira a ser reelegit. Té 82 anys i sempre ha guanyat amb majoria absoluta i espera que així sigui en la seva 12a legislatura.

La resta d'alcaldes que busquen la reelecció es distribueixen per diferents regions d'Espanya: Manuel Murciano (PAR) a Moscardón (Terol); José Antonio Pérez Cortés (PP) a Quintela de Leirado (Ourense); Francisco Manuel Asón (PRC) a Ribamontan al Mar (Cantàbria); Carlos Rivera a Torremocha de Jarama (Madrid); Luis Partida (PP) a Villanueva de la Cañada (Madrid) i Salvador Pérez a Villarroya (La Rioja).