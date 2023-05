Foto: Fundació ONCE

La campanya electoral ha entrat ja a la recta final , amb tan sols 5 dies (comptant aquest dilluns 22) amb actes pendents, abans que la ciutadania sigui cridada a les urnes el diumenge 28. I com no podia ser d'una altra manera, desenes de milers de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament es preparen per votar.

Plena inclusió , l'entitat que vetlla pels drets d'aquest col·lectiu, va posar en marxa la campanya El meu vot compte , per garantir la igualtat de drets a la votació, que el 2018 van recuperar més de 100.000 persones.

Així, en els darrers dies, delegacions de Plena inclusió de diverses comunitats espanyoles han organitzat tallers, trobades amb partits polítics i s'han adaptat materials, com a programes electorals, com a programes de lectura fàcil.

A més, Madrid provarà, a les eleccions autonòmiques que celebrarà també el diumenge 28, un sistema de senyalització per facilitar encara més aquest tràmit.