Instantània dels adhesius que estan sent col·locats a les parades d'autobus de tot Barcelona/ @CatPress

Les eleccions municipals se celebren aquest diumenge 28 de maig i la gent deixa clara la seva opinió cada cop que pot. És per això que a vaires parades d'autobus de la cèntrica Avinguda de la Granvia de Barcelona han aparegut cartells amb el missatge "Si tu no hi vas, ella es queda", en referència a l'alcaldessa Ada Colau i fent una crida a la participació.

Aquesta crida al vot intenta promoure el canvi de govern a Barcelona, liderat per Colau durant els darrers vuit anys.