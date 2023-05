L'alcaldessa de Castelldefels durant l'entrevista/@Vilapress

Des del 2017, a mig mandat, després del pacte amb diverses formacions, Maria Miranda va ser elegida alcaldessa de Castelldefels. A les eleccions del 2019, amb acords polítics també, tornava a ser elegida primera edil. Amb un mandat molt complicat per la Covid, els efectes de la guerra d'Ucraïna i governar amb diferents partits, es pot dir que ha fet un màster a buscar solucions ràpides a problemes que fins aleshores no s'havien conegut. Tot i això, Miranda fa un balanç positiu d'aquest mandat. Plena de projectes, María Miranda torna a encapçalar la llista del PSC per continuar governant i dur a terme tots els projectes en què treballa.

Com ha estat gestionar una legislatura tan complicada a causa de la crisi de la Covid-19?

Ha estat una legislatura molt complexa perquè vam començar el juliol del 2019, concretament en el cas de Castelldefels, els primers mesos vam fer l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal, conjuntament amb la ciutadania. En aquest cas, quan ja ho teníem llest per passar-ho a aprovació, va arribar la pandèmia i, per descomptat, a partir d'aquell moment, les prioritats de tot el municipi van canviar totalment.

Després de la pandèmia també vam tenir els efectes del canvi climàtic, que particularment a Castelldefels ens afecta molt, amb inundacions i amb la regressió de la zona marítima. Quan ja pensàvem que havíem passat el pitjor, el febrer del 2021, vam patir internacionalment la invasió de Rússia a Ucraïna i la posterior crisi econòmica. Com podeu imaginar, tot el que ha estat de context, en aquest mandat ha tingut un protagonisme molt important, entre altres coses pel Pla d'Actuació Municipal.

S'ha acabat aprovant el Pla d'actuació municipal?

No vam arribar a aprovar-ho, vam passar directament a l' Acord de Ciutat, que era un acord que vam elaborar conjuntament amb altres administracions i amb representants de més de 150 entitats del municipi, en què vam acordar, 180 actuacions que anaven encaminades a la reactivació econòmica i social de el nostre municipi, acompanyades també d'un pressupost molt important de 8 milions d'euros tant en subvencions i ajuts, per reactivar la ciutat en un moment tan complex i difícil, amb ajudes destinades al comerç, al turisme oa la restauració. Aquest va ser el primer impacte, i per altra banda, també és cert que han estat uns anys totalment focalitzats a la pandèmia.

Les accions previstes al Pla d'Acció Municipal les hem hagut de fer en menys temps per la pandèmia. Com he dit, el context ens ha anat marcant moltíssim. El temporal Glòria i les inundacions ens han fet treballar molt intensament amb la Generalitat de cara a aconseguir compromisos i acords que de cara a present i futur puguin pal·liar aquest tipus d'inundacions, com ara l'acord pel qual s'ha previst l'execució del interceptor nord, que és una infraestructura molt important per al municipi i que costarà 8 milions d'euros, i també l'estació de bombament del carrer Aragó, que costarà 5 milions d'euros. Tant l'un com l'altre els tenim compromesos i estan en aquests moments en execució.

"Està previst crear l'interceptor nord que costarà 8 milions d'euros i l'estació de bombament"/@Vilapress

