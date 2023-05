El candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall / @EP

El candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, s’ha pronunciat aquest dilluns sobre les possibilitats d’entesa amb d’altres grups passades les eleccions del proper diumenge. “Jo només pacataré en base al nostre projecte i als principis que defenso, no cauré en repartiments de càrrecs, cadires i funcions, que es el que va passar el 2019”, ha assegurat.

L’alcaldable republicà s’ha negat a “abonar debats de cadires” i ha afirmat que Barcelona “encara està pagant el preu del repartiment” que es va produir el mandat passat, amb el pacte de Comuns i PSC amb els vots favorables de la formació de Manuel Valls.

“Només estarem en condicions d’arribar a acords en base a continguts i projectes amb màxim grau de coincidència i coherència amb el que formulem, un projecte progressista i capaç de resultats”, ha continuat Maragall, insistint en que ell “no jugarà a fer un 2019”.

EL REPUBLICÀ PROPOSA UN "GRAN CENTRE CULINARI KM0" A MONTJUÏC

En una roda de premsa a l’Agència Catalana de Notícies, Maragall ha revelat una nova proposta del seu programa electoral: la creació “d’un gran centre culinari Km.0 que sigui l’expressió de la potència que aquest país té i pot tenir en aquest sector” i que estaria situat a la muntanya de Montjuïc.

El candidat ha detallat que aquest centre, dedicat a la producció, investigació i creació culinària, hauria de comptar amb la participació “dels nostres xefs i establiments de primera fila mundial”, per fer de Catalunya i Barcelona “una referència mundial d’aquest àmbit”.

La idea del centre és vincular-lo a la formació en alta cuina i la investigació sota el guiatge d’aquests xefs de prestigi instal·lats a Barcelona, per potenciar les estratègies en l’àmbit alimentari, per incrementar el consum de productes alimentaris de proximitat i saludables i per convertir Barcelona en actor central de la dinamització dels valors associats a l’alimentació de km 0 del nostre país i en farem un reclam turístic.

A LA CERCA DELS INDECISOS

Maragall ha fet una crida als indecisos a fer costat a Esquerra Republicana, de qui ha dit que representa “la millor opció” perquè Barcelona “abordi amb mesures concretes i amb programa les grans qüestions que la ciutat té pendents” i d’encarar “els riscos que la ciutat té davant”.

Entre aquests riscos, Maragall n’ha identificat dos: la continuïtat d’un govern entre Colau i Collboni, sigui qui sigui qui lideri, o el risc de la “sociovergència”. Sobre el primer, el candidat ha declarat que ERC representa “la substitució clara de Colau a l’alcaldia i el canvi significatiu de composició i projecte del govern municipal per a la ciutat”.

Sobre la sociovergència, el republicà ha advertit que a banda de “l’entreguisme de la ciutat a vells temps”, existeix un risc addicional que representa el PP participant “directa o indirectament” de la governació de l’Ajuntament.