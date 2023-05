El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha equiparat aquest dilluns a l'alcaldessa i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, ia l'alcaldable del PSC i exprimer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, en assegurar que són “ el mateix”.

"Van fer una cosa vergonyosa, impedir que Ernest Maragall fos alcalde. Espero que no facin cap acte més d'aquest tipus", ha reclamat en un acte a l'Orfeó Martinenc davant d'unes 200 persones acompanyat de diversos membres de la seva candidatura.

Per a Trias, l'actual consistori "no escolta les crítiques i no és capaç de rectificar les coses que no van bé" com, segons ell, les polítiques que ha dut a terme en matèria d'habitatge i en qüestions de seguretat i neteja.

"Quants habitatges públics de lloguer s'han fet? I això manant partits que es consideren d'esquerres", ha retret l'alcaldable de Junts, que també ha acusat Colau de tenir un turisme descontrolat a la ciutat, en paraules.

Després de responsabilitzar l'alcaldessa d'impedir l'aterratge de la cadena Four Seasons a l'edifici de l'antic Deutsche Bank, a la confluència entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, ha assenyalat que finalment s'han fet apartaments de luxe. en diu especulació", li ha deixat anar.

També ha volgut emfatitzar la seva preocupació per l'elevat fracàs escolar entre els joves i ha demanat fer front a aquesta i altres qüestions, com la lluita contra el consum de marihuana.

"Cal entendre que, això de la brometa de la marihuana i que no passa res, sí que passa. Portarem la joventut a una situació impossible" , ha advertit.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

El número tres de la candidatura, Jordi Martí , també ha acusat Colau i Collboni d'haver fracassat en matèria de convivència i seguretat, cosa que també ha ratificat el membre de la llista Damià Calvet, que ha afegit el tema de la mobilitat.

"¡Ni governs de cartró pedra ni regidors hologrames! Necessitem un alcalde amb lideratge i que doni autoritat a la Guàrdia Urbana", ha reclamat Martí, que ha avisat d'altres problemes al barri de Sant Martí com els assentaments irregulars, les ocupacions delictives i el denominat 'triangle golfo'.

El també membre de la candidatura Joan Rodríguez ha demanat a Colau i Collboni "menys postureig i més feina", i la número dos, Neus Munté, ha assumit el compromís de millorar el servei de bany assistit a les platges de la ciutat per a persones amb discapacitat i els parcs inclusius.