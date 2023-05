Vosseler, durant una entrevista. Foto: Twitter (@barcelonaetstu)

El candidat de Barcelona ets tu, Daniel Vosseler, ha publicat un vídeo responent a la gent que li pregunta que com pot existir un partit sense ideologia. Segons l'advocat, el que necessita la ciutat són "solucions pràctiques, no debats ideològics que polaritzen".

"Per tenir el terra net, perquè arribin les ambulàncies, perquè tinguem habitatge no cal ideologia", afegeix Vosseler, que diu que tant ell com els qui l'acompanyen "han renunciat a la ideologia per centrar-se en un mandat de gestió".

Vosseler posa l'exemple de les escales del Carmel que "han estat 18 mesos sense funcionar" per

reforçar la seva idea que calen perfils gestors al capdavant de l'Ajuntament.

Per això, defensa "un partit sense ideologia amb una gestió eficient que prioritzi els interessos de Barcelona i els seus veïns i veïnes per davant de qualsevol agenda política".