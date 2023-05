Jaume Collboni / @EP

El candidat del PSC Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat el seu projecte per a la transformació del districte de l’Eixample, en un acte celebrat a la Federació d’Entitats Calàbria 66, en què ha estat acompanyat del primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, del primer secretari del PSC Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, de la número 2 a la candidatura del PSC Barcelona, Maria Eugènia Gay, i el número 13, Joan Ramon Riera.

L’alcaldable del PSC Barcelona ha destacat que vol fer de l’Eixample un districte d’oportunitats perquè tots els veïns i veïnes se’n puguin sentir orgullosos. Un Eixample per viure, pels joves i per la gent gran, que ha de poder quedar-se a casa o tenir habitatge amb serveis a l’Eixample.

En aquest sentit ha dit que “em comprometo a que l’Eixample respiri tranquilitat, ja n’hi ha prou de confrontació, de prendre decisions sense consensos, de fer transformacions a la contra”. A més, ha subratllat que, quan sigui alcalde, durant els 100 primers dies del seu mandat, impulsarà de nou la reforma de la Ronda de Sant Antoni, d’acord amb el projecte pactat al 2018, per tal de garantir espais verds, així com la connectivitat i els serveis de la zona i retornar al consens amb els veïns i veïnes. “Vull que la Ronda de Sant Antoni sigui una via per unir, que tingui espai verd i que hi pugui passar el transport públic. Revocaré la decisió unilateral que s’ha pres per tornar al consens”, ha reblat.

En relació a la darrera setmana de campanya electoral, l’alcaldable socialista ha dit que “estem a sis dies de fer possible el canvi. Barcelona és a punt d’iniciar una nova etapa amb un nou alcalde socialista. Però no n’hi ha prou en guanyar, us demano una victòria àmplia, no deixem passar el tren del canvi. El tren del canvi a Barcelona és el PSC”.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, per la seva banda, ha dit que “entrem en la fase decisiva de la campanya electoral, on les enquestes situen els socialistes com l’únic projecte sòlid per Barcelona, un projecte encapçalat per Jaume Collboni”. Per això, ha esperonat a la militància i a l’electorat a mobilitzar-se el proper diumenge, ja que “Barcelona ha de tornar a ser la ciutat de les oportunitats, que no posi barreres; la Barcelona de l’ordre i endreçada; i la Barcelona de l’orgull. Per posar en marxa Catalunya, necessitem que Barcelona es posi en marxa amb Jaume Collboni”.

Per la seva banda, la número 2 de la candidatura, Maria Eugènia Gay, ha remarcat que “a Barcelona, és hora d’abraçar la justícia social, d’apostar pel consens i d’abordar amb rigor reptes com l’habitatge, la seguretat, el canvi climàtic”. Per això, ha explicat, “urgeix recuperar el valor de la paraula, la política de teixir aliances, de fomentar la convivència fugint de la crispació. I això estic convençuda que ho farem amb en Jaume Collboni com a alcalde”.

Durant l’acte, també ha intervingut el número 13, Joan Ramon Riera, que ha defensat que “el PSC volem que l’Eixample torni a ser un motor de canvi que contribueixi a la transformació de la ciutat, fidels a l’esperit de Sardà, al servei dels qui hi viuen i els qui hi treballen”.

El primer secretari del PSC Barcelona, Ferran Pedret, per la seva banda, ha dit que “els socialistes anem passa i mitja per davant. Ara, tenim sis dies per parlar amb tothom. Si vols canvi a Barcelona, ara és el moment: vota socialista, vota Collboni”.