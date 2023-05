Ingla, en una imatge recent. Foto: ERC Sant Cugat

Mireia Ingla (1967) va néixer a la Seu d'Urgell i és llicenciada en Dret. Fa quatre anys, gràcies a un pacte amb el PSC i la CUP, va aconseguir trencar l'hegemonia de més de 3 dècades de Convergència / Junts per Catalunya manant a la ciutat.

Com valora la legislatura que acaba?



Ha estat un mandat molt intens, de molta feina, però també històric per l'oportunitat que ha suposat de canviar les dinàmiques després de 32 anys de governs convergents. El nostre propòsit era actualitzar la ciutat als estàndards i les exigències dels temps actuals. Perquè veníem d'una dècada en què l'Ajuntament vivia de rèdits anteriors, d'inèrcies, i optava per no posicionar-se en molts temes per no desgastar-se. El que més valora la ciutadania de Sant Cugat és la qualitat de vida de què gaudim, i tot plegat estava en risc.



Hem vingut, per tant, a actualitzar la fórmula que va fer de Sant Cugat una ciutat d'èxit, perquè les fórmules s'han d'actualitzar constantment. No podem parlar d'èxit si aquest benestar no arriba a tota la ciutadania, i això és el que hem vingut a treballar: que tothom de Sant Cugat pugui avançar i gaudir d'aquesta qualitat de vida, i que ningú n'hagi de marxar.



Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 23-27 si guanya les eleccions?



Actualment, aquesta fórmula que garanteix que Sant Cugat mantingui i renovi la seva qualitat de vida està formada per diferents elements que s'han de saber combinar en la seva mesura. Parlo d'habitatge assequible, de la pràctica esportiva a l'aire lliure, de la qualitat de l'aire, d'una mobilitat saludable i segura, d'equipaments culturals i esportius en condicions i de proximitat, de la seguretat, del tractament del verd urbà públic, de seguir fomentant la digitalització a l'administració i de continuar teixint aliances amb les nostres empreses i comerços per generar una ocupació de qualitat i d'alt valor afegit. I d'una governança honesta que posi les institucions al servei de tothom. Aquests són, penso, els eixos al voltant dels quals ha de girar el proper mandat.

Quines accions del Pla de Govern han quedat pendents?



A Sant Cugat tenim un gran repte, que és l'accés a l'habitatge. Durant aquest segle XXI, han vingut a viure a la ciutat 100.000 persones però n'han marxat 40.000. Així ens ho conclou un estudi sociològic que vam encarregar a la UAB. Em sento molt orgullosa que el govern que tinc l'honor de liderar hagi posat sobre la taula aquesta qüestió. És una tendència que ja intuíem però ara tenim xifres concretes. Molts joves i famílies han de marxar perquè no poden fer front a l'elevat preu de l'habitatge a Sant Cugat.



Durant aquest mandat ens hem centrat en trobar sòl públic (que en queda poc) i abordar totes les fórmules possibles per aconseguir habitatge assequible. Hem elaborat el Pla d'Habitatge Assequible 2030 per tal que a principis de la propera dècada el parc d'habitatge públic arribi al 10% del total. Actualment estem a poc més del 2%. Per tant, el proper mandat ha de continuar pivotant al voltant d'això. Si volem que els nostres fills i filles puguin quedar-se a viure aquí i gaudir d'aquesta qualitat de vida que tant valorem, hem de donar-los facilitats.



Ha governat en coalició en els darrers quatre anys. Està disposada a repetir la fórmula?



L’important no és el qui sinó per fer què. A mi m'agradaria continuant fent d'alcaldessa per avançar, per continuar treballant pel futur de la ciutat i pel propòsit que comentava, el de garantir i millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania. Em preocupa que tot el que hem avançat en aquests quatre anys es perdi. Per tant, qui em vulgui acompanyar en aquest camí serà benvingut. Haurem d'esperar a veure quina és la confiança que ens atorguen les urnes per valorar el que passarà després, però sembla evident que caldrà seure i parlar.



Habitatge públic i sostenibilitat són dos eixos de creixement per la ciutat?



Sí, són dos eixos estratègics del present i del futur de la ciutat. El de l'accés a l'habitatge pel que comentava, i la sostenibilitat perquè és un repte global que també s'ha d'abordar des de les ciutats. Els reptes del segle XXI són els reptes de la seva ciutadania, no pas els que imposen les administracions. La gent ens demana cada vegada més que impulsem polítiques per garantir la qualitat de l'aire i els espais verds.

Sant Cugat és una de les ciutats més compromeses amb el reciclatge particular; hem estès la xarxa de carrils bici, amb més de 50 km; hem limitat l'entrada dels vehicles més contaminants a la part més densificada del municipi, amb la conseqüent reducció de partícules contaminants; estem tractant amb els criteris més moderns el verd urbà i la seva biodiversitat; hem col·locat sensors per mesurar la qualitat de l'aire... es tracta de seguir en aquesta línia en els propers anys, de manera constant i sostinguda.



No som aquí per complicar la vida a ningú, sinó per avançar tots plegats cap a hàbits més sostenibles per part de tothom, inclosa l'administració pública.



El pressupost està pendent d'aprovar-se i va dir recentment que no passaria abans del final del mandat.



El pressupost és una eina per dur a terme l'acció de govern i gestionar el dia a dia de la ciutat, però no és l'única. Tenim un pressupost prorrogat i una liquidació de l'any 22 positiva. Aquesta és la prova del cotó de la gestió econòmica d’un Ajuntament, acabar cada exercici en positiu.