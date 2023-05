Illa i Marín. Foto: PSC

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va passar el passat 22 de maig pel barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. Allà, va mostrar públicament el suport a la candidata, que ostenta l'alcaldia des del 2008, i va dir que, si arriba a la Generalitat, aprovarà una llei integral de barris per a Catalunya.

"Em comprometo a impulsar una nova llei i donar suport on sigui necessari per fer una actuació integral en tots els àmbits", ha assegurat Illa, que ha afegit que "cal inversió social i es demostra que l'Hospitalet necessita que els socialistes segueixin governant la ciutat".

En la mateixa línia, Marín s'ha felicitat per aquesta proposta d'Illa, a qui ha demanat que "si arriba a la Generalitat sigui sensible amb barris com aquest amb polítiques socials, de lleure, educatives que vagin més enllà de les escoles". La llei, segons Marín, ha de servir per “igualar els territoris”.

A més, l'alcaldessa ha promès la remodelació de les parades exteriors del mercat de Collblanc, que ha dit que s'ha de convertir en un espai "de compres i gastronomia de qualitat".



D'altra banda, Illa ha escrit una carta a la militància coincidint amb l'inici de la segona (i darrera) setmana de la campanya electoral.