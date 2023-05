L'acte del passat 23 de maig. Foto: PSC

Núria Marín, candidata socialista a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, va participar el passat 23 de maig en el cinquè acte del podcast de campanya Converses des del cor que es va celebrar a la plaça Eivissa.

Marín va explicar a les més de 250 persones presents a l’acte com la ciutat guanyarà més zones verdes en el futur si renova el mandat. "A principis dels anys 80, aquesta ciutat, que estava condemnada pel franquisme a ser un suburbi de Barcelona, només tenia 50 hectàrees de zones verdes. Avui, després de 44 anys de govern socialista, L’Hospitalet té 200 hectàrees de zona verda i en els propers anys, gràcies al soterrament de les vies, la segona fase de la Granvia i la transformació de Can Rigal, arribarà fins a les 300 hectàrees. Una xifra que ens permetrà arribar als 10m2 per habitant que recomana l’OMS", va dir.

“S’han plantat 4.225 arbres a la ciutat. Això suposa una mitjana de 124 arbres plantats al mes. Així que no ens deixem portar pel soroll de les xarxes socials. L’Hospitalet té avui el doble d’arbres que fa 20 anys i això ho estem aconseguint pam a pam gràcies a actuacions com les que hem fet al Bosc dels Nadons, els jardins de Rosa Sensat i Los Diablos o com farem ara a l’antiga fàbrica SAS o amb les reformes de les places de la Bòbila o de la Font”, va afegir.

L'alcaldessa sortint també va parlar del futur de barris com Can Serra, de la transformació de Can Rigal (que va dir que està a tocar) i dels canvis que hi haurà a Pubilla Cases.