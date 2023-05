Els alcaldables a Barcelona Eva Parera (Valents), Xavier Trias (Junts), Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Anna Grau (Cs) i Daniel Sirera (PP) / @EP

Els candidats a l'alcaldia de Barcelona s'han erigit com el "canvi" davant del model de l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, durant el 'minut d'or' del debat electoral de TV3 aquest dimarts a la nit amb els caps de llista dels partits amb representació a l'Ajuntament.

Jaume Collboni, del PSC, s'ha referit als resultats de les enquestes: "Liderem aquesta carrera cap a l'alcaldia", i ha demanat una àmplia majoria per tenir un govern i una alcaldia fortes.

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall , ha afirmat que Trias i Colau "es disputen la intenció de comptar com a tinent d'alcalde amb el senyor Colboni" i ha reivindicat la seva experiència sobre Barcelona i també l'actitud del seu germà, l'exalcalde Pasqual Maragall.

El candidat de Junts, Xavier Trias , ha iniciat el seu al·legat final parlant-ne: "Tota la vida l'he dedicada a Catalunya ia Barcelona, i ara torno (a això)", i ha assegurat que defensarà una Barcelona com a capital de Catalunya, a favor de lactivitat econòmica i el benestar social.

"Fa 17 anys que intenten matar Cs", ha afirmat l'alcaldable de la formació, Anna Grau , que ha dit que el partit segueix i que s'ha situat textualment com a únic vot útil.

Colau ha reivindicat la seva candidatura com la que pot liderar un govern progressista .

Per a l'alcaldable de Valents, Eva Parera , la resta de partits no han donat resposta a les necessitats de la gent i hi ha reivindicat un vot que "no es ven ni s'intercanvia" pel poder.

El candidat Daniel Sirera (PP) ha demanat la confiança perquè creu que "Barcelona ha suportat vuit anys, però no pot aguantar quatre anys més de govern d'Ada Colau", i ha titllat Collboni de col·laborador necessari de les polítiques dels comuns.