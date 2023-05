Paperetes de vot / @EP

Lamentablement, les agrupacions d'electors del Berguedà no es podran presentar de manera conjunta per participar al Consell Comarcal. La Junta Electoral ha rebutjat la seva candidatura conjunta degut a la presentació tardana de la documentació. Tot i setmanes de negociacions, Som Avià, Berga Grup Independent, Bagà Endavant i Independents per Bagà havien arribat a un acord per unir forces al ple comarcal i van presentar la documentació dilluns. Tot i això, unes hores més tard, la Junta Electoral va determinar que no podien aprovar-la pel fet que es va presentar fora del termini establert.

Després de la resolució de la Junta Electoral, les quatre agrupacions encara tenen la possibilitat de participar al ple comarcal, però ho hauran de fer de manera individual. Segons els resultats de les eleccions fa quatre anys, Som Avià tindria prou vots per assegurar un seient al ple. D'altra banda, Berga Grup Independent enfronta més dificultats per accedir al ple, ja que el procés d'entrada pren en compte tant els vots obtinguts com els regidors aconseguits a les urnes. Tot i això, la resolució impacta especialment les dues agrupacions de Bagà, que tenen poques probabilitats d'obtenir una representació al consell comarcal.

Judit Vinyes , la candidata de Berga Grup Independent, ha expressat la seva sorpresa davant la resolució: “Ens ha sabut malament. Teníem ganes de treballar també per a la comarca i ara caldrà veure si podem anar per separat”.

Les agrupacions planegen impugnar la resolució, ja que se'ls va informar que el dia 22 era la data límit per presentar la documentació, i així ho van fer. Consideren que van complir el termini establert i desitgen que la Junta Electoral reconsideri la seva decisió.