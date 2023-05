Anjo Valentí, en una foto de campanya. Foto: PSC Manresa

Anjo Valentí (1970) és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Més enllà de la seva feina com a cap de l'oposició, també és un dels regidors socialistes a la Diputació de Barcelona.

Com valora la legislatura que acaba?

D’entrada ha de ser valorat com un mandat municipal marcat malauradament per la pandèmia, on els ajuntaments han tingut de nou d’assumir funcions i recursos excepcionals per fer front una emergència sanitària i social sense precedents per a tothom.

Malgrat que aquesta situació excepcional que vam patir, afectés directament el desenvolupament de polítiques municipals previstes, a Manresa, cal que hi afegim un Govern d’ERC-Junts, que amb alternança porten governant consecutivament la ciutat més d’una dècada: el que el Procés independentista els va unir, Manresa els ha separat per la seva inoperància.

Tenim molts exemples de polítiques i projectes errats o desmesurats, o simplement inexistents, o s’han quedat amb el seu anunci anticipat: D’entre els desmesurats, tenim el projecte del nou Museu Barroc que el Govern municipal va amagar el seu cost real fins que des del Grup Municipal Socialista el vam destapar gairebé amb 10M€. Una millonada abocada a un museu que ha de ser un projecte dinamitzador del malmès barri de les Escodines però que han volgut sense necessitat que pretengui ser un “Guggenheim” a la manresana amb uns acabats d’arquitectura fastuosa, i que per ara no té un contingut compromès sols unes projeccions. La Casa Fàbregas, és un altre dels exemples d’obra de gestió errada: un edifici de lloguer on l’Ajuntament hi porta destinat més de 500.000€ sense haver pactat correctament en el seu contracte amb la immobiliària propietària unes condicions justes i viables. O anunciar projectes sense encara tenir el finançament pactat amb altres Administracions com és l’ampliació del pavelló municipal del Bàsquet Manresa; i per últim projectes que podien esperar un temps abans d’endeutar-se 12M€ com ha estat l’adquisició dels terrenys de la Fàbrica Nova en un moment que les finances municipals haurien d’estar més centrades en fer front a la crisi per l’augment de preus i dels subministres.

Ens manca un urbanisme empàtic, inclusiu i més verd

Perquè després no s’entén que enguany un any excepcionalment difícil per a moltes famílies i emprenedors hagin augmentat un 2’5% de mitjana les ordenances municipals quan van presentar poc després un superàvit de més de 5M€; i per últim inversions no realitzades en 10 anys com és una necessitat de manteniment intensiu del espai i via públiques afegint el lamentable estat dels parcs i jardins urbans. O polítiques públiques municipals no realitzades però amb molta necessitat social: com és el fet que en aquests darrers 10 anys de Govern d’ERC i Junts no s’ha construït cap pis social municipal. Una veritable pèrdua d'oportunitat, que s’afegeix a que els pisos de la SAREB a Manresa no es troben dins el paquet que el seu Govern de la Generalitat ha presentat per poder expropiar i municipalitzar aquests habitatges... suposo que els socis de Govern devien estar enfrontats de nou, i no van anar a la reunió del Departament.

A més, la Generalitat amb Manresa té deures pendents: una residència publica per a la gent gran anunciada pel Conseller de torn, i ara rebutjada pel Govern d’ERC mentre promet residències a canvi de rèdits electorals en altres municipis; una avda Països Catalans que ha nascut estreta i sense carrils bicis; el soterrament de la línia FGC sense un veritable consens del teixit socio-econòmic de la ciutat a més d’afegir la pèrdua de trens directes d’aquesta línia amb un transbordament a Martorell; una nova seu del Govern Generalitat a la ciutat desmesurada amb un cost ja de més de 25M€; o menystenint el Contracte-Programa en serveis socials sempre amb retard.

Per contra, el Govern de l’Estat amb Manresa ha complert amb els seus compromisos municipalistes: Més de 25M€ compromesos ja pels propers anys en el marc dels Fons europeus Next Generation. Cap altre ciutat catalana de les dimensions com la nostra ha rebut el compromís de tanta inversió per recuperar barris, acció social, i turisme. I afegint els primer 10M€ pel projecte de la nova seu la UPC a la Fàbrica Nova en els PGE 2023, quan els propis de la Generalitat no ha contemplat res.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Volem recuperar el municipalisme manresà que s’ha construït amb els nostres governs dels alcaldes socialistes Cornet, Valls, i Camprubí. El de la co-governança amb tots els grans actius socials i econòmics que tenim a la ciutat. Volem una Manresa, on el seu Ajuntament no faci un urbanisme pensant en pedres enlloc de les persones. Recuperarem un urbanisme que doni resposta a les necessitats de les persones. Ens manca un urbanisme empàtic, inclusiu i més verd.

Estic convençut de que avui caminem cap a un canvi de nova majoria al proper Ajuntament

Que tingui un impacte real en la ciutadania. Que no es parli o es defensin projectes propaganda abans de tenir lligat el que, el quan, i el com ho pagarà. Una política de proximitat. De ciutat, que faci la vida de tothom més fàcil i agradable, dins una ciutat endreçada, cívica, cohesionada i menys desigual.

Una visió de la Manresa que la treballarem amb un projecte de ciutat 2024-2030 (dos mandats) i el farem conjuntament amb tots els actius locals del teixit socio-econòmic de la ciutat.

Per això també ens cal tenir un Govern de la Generalitat que sigui municipalista en la seva mirada al territori, amb més lleialtat, compromís, i cooperació amb millors recursos i finançament local.

Volem treballar colze a colze amb el teixit empresarial per l'atracció i creació de noves activitats emprenedores que fomentin i mantinguin llocs de treball i prosperitat. De nou més co-governança i col·laboració. Acompanyant les nostres universitats i centres de coneixement amb tot el que els calgui. Les ciències de la salut com a capdavanteres, i la innovació i el coneixement han de ser cabdals. Perquè la innovació i el coneixement ja formen part de l’ADN manresà.

L’excés d’habitatges buits i el seu accés és un altre dels greu problemes per Manresa que caldrà afrontar: són molts els joves que no poden llogar, tots coneixem parelles que no poden comprar un pis, o rehabilitar-ne. Cal una política pública local d’habitatge, amb dos clars objectius: primer amb un Pla Local de Rehabilitació: que identifiqui la situació dels edificis amb més necessitats per millorar la seva situació exigint a la Generalitat més recursos per fer-ho possible. I segon, impulsant la utilització de la mesura permesa pel govern de l'Estat de destinar part dels superàvits pressupostaris municipals a les polítiques de construcció i/o adquisició d'habitatges buits. Recuperarem els 329 habitatges de la SAREB a la nostra ciutat, gràcies a la mesura del Govern de l’Estat que afavorirà que els ajuntament els puguem reconvertir en lloguers a preus socials assequibles.

Volem un nou model d'intervenció social per a les persones. Incorporant una visió integral de totes polítiques públiques de l’ajuntament que s’adrecin a tota la ciutadania, a les persones, com a estratègia per enfortir programes d'inclusió social.

Des de l’Ajuntament hem de ser la força per aconseguir reduir i eliminar factors d’exclusió social i millorar la cohesió social, la convivència i la resiliència manresanes.

El nostre model té el comerç de proximitat integrador com un element cabdal de dinamització i de cohesió de barris. Des de l’Ajuntament hem de fer tot el possible per preservar-ho. Reforçarem l’associacionisme i el treball conjunt dels comerciants, perquè els grans reptes actuals no es poden abordar amb estratègies individuals.

Fomentarem les noves formes de cooperació i d’autogestió per al desenvolupament coparticipat de determinades zones com la creació d’àrees de Promoció Econòmica Urbana als principals eixos comercials, no sols del centre, sinó a tots els barris.

L’espai públic és una de les essències i raó de ser del municipalisme. El municipi es fa en allò que compartim, en el que ens és comú. I l’espai públic és l’escenari on exercim els drets de ciutadania. Però a Manresa hem patit una dècada perduda en cura i manteniment de l’espai públic de tots els nostres barris. Ens bolcarem en Pla de xocs de barri de millora de tot el seu espai i mobiliari urbà.

Som una candidatura, un equip socialista i municipalista manresà preparat per governar la ciutat

Per recuperar el que no s’ha fet prou en 10 anys, o s’ha desfet, com els primers carrils bicis que es van fer a la ciutat del segon tram del Passeig. Perquè el poc que s’ha fet: voreres accessibles i parcs infantils ha estat gràcies a les nostres exigències.

I, per fer tot el que volem que tingui Manresa, necessitem viure amb civisme i convivència. El municipalisme ha de ser també garantia de drets, llibertats i cohesió. Per això volem recuperar, el que els nostres alcaldes van aconseguir: la figura del i la policia de barri, costi el que costi. Cal poder viure i treballar en pau i tranquil·litat, i en harmonia amb tots els veïns. Perquè els carrers i places de Manresa han de ser de tothom, de tots els manresans i manresanes: que hi visquin, treballin, estudiïn, i en gaudeixin.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

Urgentment retornar el municipalisme manresà d’allà on els darrers anys ha desaparegut, és a dir, de la cura amb plans de xoc per cada barri i manteniment continuat del seu espai públic urbà, prioritzant l’accessibilitat i mobilitat dels manresans i manresanes. Perquè un espai endreçat, net i ben il.luminat, és també garantia de convivència i civisme per a tothom.

Per aconseguir-ho, haurem de destinar nous recursos pressupostaris molt importants, que segurament ja els hauríem de tenir disponibles si no fos perquè el Govern d’ERC i Junts els han dedicat al Museu Barroc i la compra dels terrenys de la Fàbrica Nova. Dos projectes que poden ser importants per Manresa, però que a dia d’avui no són prioritaris pel conjunt de manresanes i manresans.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

El PSC i la meva candidatura és una aposta segura pel canvi a Manresa. Som i sempre ho hem demostrat un partit de govern, i quan hi hem estat, ho hem fet amb la responsabilitat d’exercir l’alcaldia. Com a força progressista i d’esquerres sempre defensem que a Manresa sempre li anat millor amb alcaldes socialistes i amb una entesa entre altres formacions on hem compartit més polítiques públiques progressistes.

Estic convençut de que avui caminem cap a un canvi de nova majoria al proper Ajuntament. Farà falta parlar molt i sumar més. Nosaltres volem ser el pal de paller d'aquesta nova majoria. Perquè la ciutat necessita un govern sòlid i estable. Per tant, amb la confiança de les manresanes i manresans, a la ciutat li cal que li oferim avui un canvi segur i útil.

La seva formació va governar a la ciutat al principi de la Transició i entre 1995 i 2011. Estan preparats per tornar al càrrec?

El PSC de Manresa, sempre hem estat un conjunt de manresanes i manresans amb vocació de servei públic municipalista i preparats per liderar i governar la nostra ciutat. Som un partit sempre preparat per fer l’acció de govern. Ho hem demostrat durant 6 mandats d’ençà les primeres eleccions democràtiques amb els nostres 3 alcaldes socialistes, Joan Cornet, Jordi Valls, i Josep Camprubí. Van transformar profundament la ciutat i la van renovar en la seva estructura urbanística i d’infraestructures, en els seus equipaments públics, i en els serveis per a tota la ciutadania.

Estem en una situació política al país i a Manresa, que exigeix girar full d’aquests darrers anys on els qui han governat han pensat de manera partidista posant el Procés abans que la ciutat, i abans que els manresans i les manresanes.

No volem generar falses promeses i expectatives que no es puguin complir, perquè el que volem i som, és un canvi segur i útil que Manresa avui necessita després d’una dècada governada pels mateixos.

Els nostres compromisos són un contracte amb la ciutadania, on des del municipalisme de progrés, volem aconseguir una Manresa més pròspera i menys desigual, generadora d’ocupació, i més endreçada.

El gestors i decisors municipals hem d’atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes abans de llençar cortines de fum amb projectes no realistes; hem detectat després d’un procés d’escolta i contrast exhaustiu a peu de carrer i amb reunions mantingudes amb entitats i associacions al llarg del darrer any, les necessitats de canvi que tenen els manresans i les manresanes, per poder entomar reptes plausibles i engrescadors per a tothom.

La seva candidatura acull perfils molt diversos. En quins sentits l’enriqueixen?

Som 28 manresans i manresanes de procedències cíviques i professionals diverses, amb diferents generacions representades i gent del barri, de la majoria de barriades de la nostra ciutat, que tenim en comú una voluntat de contribuir a millorar la nostra ciutat. De recuperar de nou el municipalisme manresà.

Volem treballar colze a colze amb el teixit empresarial per l'atracció i creació de noves activitats emprenedores que fomentin i mantinguin llocs de treball

A més, sumem com sempre els nostres valors socialistes de no defallir en la defensa de la igualtat d'oportunitats i la justícia social, l'objectiu comú d'aconseguir una ciutat més inclusiva, justa, i amb prosperitat.

Acompanyem el nostre programa amb un equip de persones compromeses amb la ciutat, amb una combinació d’experiència en diferents àmbits – Administració, Universitat, Empresa, Treball i associacionisme – professions i edats. I amb una defensa d’exercir la política de proximitat des del lideratge empàtic i amb complicitats amb tothom.

Som una candidatura, un equip socialista i municipalista manresà preparat per governar la ciutat, des de tres principals eixos: garantir oportunitats i prosperitat justa per als manresans i les manresanes; posar el creixement i l’ocupació al centre de les polítiques municipals; i recuperar l’autoestima com a ciutat per viure, treballar, estudiar, i gaudir-ne.

En definitiva, amb aquest equip de manresans i manresanes el qual tinc l’honor de liderar amb la gran il·lusió de poder ser l’alcalde de la meva ciutat, retornarem el municipalisme manresà de progrés d’allà on els darrers anys ha desaparegut: al servei de les persones, de tota la ciutadania manresana sense exclusions.