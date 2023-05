Jaume Collboni / @EP

Després de les grans transformacions viscudes el 1929 en motiu de l’Exposició Internacional, i el 1992, pels Jocs Olímpics, Jaume Collboni ha presentat el Pla Montjuic 23-29, la seva aposta per transformar la muntanya de Montjuïc i el seu entorn en un nou pol urbà i econòmic, amb la qual es modernitzaran els grans equipaments culturals i esportius i els espais públics del Parc, i que ha de culminar l’any 2029 amb la commemoració del centenari de l’Exposició Internacional de 1929.

En roda de premsa, el candidat ha anunciat que “si sóc alcalde em proposo commemorar el centenari de l’Exposició Internacional de 1929”, un esdeveniment que, segons Collboni, “va ser un dels fets més revolucionaris i disruptius, i va construir l’imaginari de la Barcelona moderna i d’avantguarda projectada al món” i ha afegit que el centenari “ha de ser el punt culminant de la tercera gran transformació de l’espai de Montjuïc”.

L'alcaldable també ha manifestat que posarà “per damunt de tot els interessos de la ciutat" i recuperarà la història d'èxit dels anteriors governs del PSC a Barcelona. Preguntat sobre la resta de candidats, Collboni ha subratllat que no vol tornar a la inestabilitat que van provocar altres mandats i que el seu objectiu és “obrir una nova etapa a Barcelona per recuperar la capitalitat i la potència econòmica de Barcelona”, per tal de "no tornar enrere".

"Crec que un dels consensos més grans que hi ha a la ciutat és voler obrir una nova etapa, tenir un nou alcalde i no voler tornar a la inestabilitat, als conflictes i a la divisió. La il·lusió pel canvi i per obrir una nova etapa ve de la mà del PSC, i sé que això és el que la gran majoria de gent de la ciutat vol i espera del PSC", ha afegit.

Per això, el candidat ha demanat "una majoria àmplia a tots aquells que volen un canvi al capdavant de l'alcaldia per governar sense lligams, i tenir un Govern fort i una alcaldia forta que no depenguin d'altres factors”.

LA TERCERA GRAN TRANSFORMACIÓ DE MONTJUÏC

En relació a la proposta de dotar d’una nova centralitat la muntanya de Montjuïc i el seu entorn, Collboni ha explicat que l’objectiu és iniciar aquest procés amb un pla estratègic compartit i consensuat, basat en la col·laboració publicoprivada, que uneixi ciutadania, entorn natural i actius esportius, culturals i econòmics, amb un lideratge decidit per part de l’Ajuntament de Barcelona.

El Pla Montjuïc 2023 - 2029, doncs, planteja una estratègia integrada, realista i ambiciosa per consolidar Montjuïc com un centre cultural i esportiu metropolità, així com reestructurar, renaturalitzar i reconnectar la muntanya amb el mar, amb els barris de l’entorn, amb el conjunt de la ciutat i amb la seva capacitat de projectar-se al món.

Per tal de fer realitat aquesta ambiciosa transformació, Collboni treballarà amb la resta d’administracions, des del Govern de la Generalitat al Govern d’Espanya i les institucions europees i assegurar-ne el seu finançament.

El Pla Montjuïc 2023-2029 abordarà diferents eixos per tal de transformar el parc de la muntanya de Montjuïc en una nova centralitat urbana i econòmica i connectar-lo amb la ciutat i el mar:

1. CULTURA. Ampliació del Museu Nacional d’Art de Catalunya al Pavelló Victòria Eugènia amb 30.000m2. Es millorarà la dotació i la projecció dels centres culturals de Montjuïc per fer realitat la “Muntanya dels Museus”. També s’aprofitarà la transformació de Fira Montjuïc perquè esdevingui un pol d'atracció econòmica que incorpori nous espais cultural pels ciutadans de Barcelona.

2. ESPORT. Es treballarà per reconnectar i modernitzar la infraestructura esportiva per consolidar la capitalitat de Barcelona en aquest àmbit:

● Rehabilitació de l’Estadi Olímpic, amb noves instal·lacions tecnològiques, per acollir tant grans esdeveniments esportius internacionals, com el Mundial de Futbol del 2030, com de música en viu.

● Actualització tecnològica i remodelació del Palau Sant Jordi, per tal de desplegar tot el seu potencial per acollir esdeveniments esportius i culturals.

● Conversió del Palau d’Esports en l’epicentre dels e-games i la pràctica esportiva.

3. FIRA DE BARCELONA. Es treballarà per un espai de Fira de Barcelona renovat amb 65.000 m2 per a espai firal i 18.000 m2 econòmics per a oficines, on s’hi puguin instal·lar startups vinculades a la tecnologia, a la innovació urbana o a l’alimentació, amb activitat econòmica permanent, i que consolidi Barcelona com a capital de congressos a nivell internacional. També es crearan 500 habitatges.

Aquesta remodelació ja compta amb un compromís d’inversió de 150M€ de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb un pacte d’accionistes i que pretén tenir finalitzades les obres per a l’any 2029.

Es tracta d’una aposta per una Fira de Barcelona urbana de dimensions humanes i amb nous espais pels veïns i veïnes, com el Pavelló Italià, que serà un equipament esportiu de proximitat pel barri del Poble Sec.

4. MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I ESPAIS VERDS. El Pla estratègic incorporarà mesures per millorar la qualitat del verd i dels espais públics, així com l’accessibilitat per tot tipus d’usuaris al Parc. El pla incorpora també noves infraestructures de mobilitat que garanteixin la connectivitat i l’accessibilitat a tota la muntanya:

● Escales mecàniques. Per tal de garantir la mobilitat, s’està desenvolupant amb Fons Europeus provinents del Pla de Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona la renovació de totes les escales mecàniques que donen connectivitat a Montjuic. Aquesta operació significarà garantir la connectivitat vertical en aquest àmbit en els fluxos entre Plaça Espanya i el palau nacional i l’esplanada olímpica.

● Línia 2 de metro. Aquesta connectivitat s’ampliarà amb l’inici de l’ampliació de la Línia 2 del Metro entre Poble Sec i l’Aeroport, que finalment donarà connectivitat amb metro a tota la muntanya i garantirà l’accés fins a l’Anella Olímpica, facilitant tant l’accessibilitat als grans esdeveniments com a la vida quotidiana, i eliminant les distorsions que provoca la mobilitat als veïns de l’entorn. Tindrà tres estacions a Montjuïc: Font Màgica, Foixarda, i Foc.

● Estació d’autobusos interurbans. Entre la Plaça d’Espanya i la parada de metro de la Font Màgica es construirà sota rasant una estació d’autobusos per facilitar la mobilitat metropolitana.

5. EL MORROT. En el marc del projecte “Horitzó Rondes 2050”, la reforma del tram de Ronda Litoral Morrot (Fase 8), afectarà a 1.450m lineals, es guanyaran 70.000 m2 per a espai públic, equipaments i zones verdes i tindran un cost de 250M€.

Aquesta nova trama urbana permetrà connectar amb el nou Barri de la Marina amb un gran Passeig Marítim que donarà continuïtat a la ciutat, des de la Carbonera fins el Passeig de la Zona Franca.