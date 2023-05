Aureli Ruiz / Foto cedida per Junts per Catalunya Vilafranca

Aureli Ruiz Milà (Vilafranca, 1966) és un enginyer i polític que opta a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès amb la llista de Junts per Catalunya. Substituirà a Pere Regull com a líder de la formació en les properes eleccions, ja que l'alcalde ha decidit no presentar-se a la reelecció. La seva trajectòria política s'estén durant dues dècades, on ha estat regidor de l'Ajuntament de Vilafranca com a Tinent d’Alcalde i Portaveu del Govern i com a Regidor d’Hisenda i Regidor de Serveis Centrals.

Tot i no haver estat com a alcalde, quina valoració fa de la legislatura de Junts per Vilafranca?

Amb molt bona nota. Ha estat un mandat intens, hem hagut de gestionar una pandèmia (com totes les administracions) fet que ens ha obligat a reinventar-nos i adaptar-nos ràpidament a les noves necessitats que s’han generat i ajudar a tothom que ho ha necessitat: famílies, comerç,... Tot i això, hem finalitzat bona part dels projectes que ens hem proposat, com el nou pavelló d’esports, la urbanització sobre les vies del tren, les noves urbanitzacions del carrer Comerç i molts altres carrers a tots els barris, la Casa de la Festa Major, ampliar el parc d’habitatge públic, etc. La percepció és que hem fet els deures i que aquí a Vilafranca s’hi viu bé.

Quina expectativa té en aquestes eleccions després del lideratge del Pere Regull?

La gestió de l’Ajuntament durant aquests anys ha estat bona, honesta i eficient. En base això, la nostra expectativa és augmentar el resultat perquè la ciutadania aprova la feina ben feta. A més, som els que presentem un projecte millor i, sobretot, més realista, que això és molt important. I no només això, també tenim el millor equip format per persones amb àmplia experiència laboral, prestigi professional i amb un gran coneixement de la realitat vilafranquina, doncs la gran majoria han format part del teixit associatiu de la vila i, en molt casos, liderant-lo.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

Alguns projectes encara no han finalitzat, però els falta poc per acabar (Viver de Cellers, Vinseum). Bàsicament només ens ha quedat ampliar els espais relatius a la Biblioteca, però el pressupost ja no donava més per fer aquesta inversió.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

M’agradaria fer-ho en solitari, però per a això ens caldrà majoria absoluta, i segons el què ens arriba, tenim possibilitats d’assolir-la. Cada dia rebem més adhesions i suports. Clarament anem a més.

El transport entre Vilafranca i Barcelona no és del tot òptim. Quines propostes presenten per solucionar aquesta problemàtica?

Estem parlant d’un tema que correspon a la Generalitat (bus) o a l’Estat (tren), no a nosaltres. No tenim cap competència en això ni podem arreglar-ho nosaltres. El què sí que podem fer, i estem fent, és treballar dins la taula de mobilitat del Penedès, i a través de la comissió del transport públic les demandes i exigir a la Generalitat i a l’Estat què donin solucions, doncs són qui han de donar resposta.

Fa unes setmanes, una enquesta indicava que el 47,5% dels veïns creien que el municipi ha empitjorat durant l'últim any. En quins sentits veu vostè que s'ha produït aquest deteriorament? Com volen solucionar-ho?

Aquesta dada ens diu que la majoria creu que no, que no ha empitjorat. En tot cas, suposo que hi ha temes importants que preocupen molt, com la seguretat, on la percepció general és que cal destinar-hi més recursos, i això passa aquí i a totes les ciutats. Però la dada més important i surt en la mateixa enquesta, és que el 85% de les persones que viuen a Vilafranca estan satisfetes de viure aquí. I el 86% aprova la gestió què hem fet al govern aquests 4 anys! I aquesta és, sense cap dubte, una molt bona dada perquè avala la feina que estem fent i, a la vegada, ens dona empenta per continuar millorant la vila i treballant per solucionar els problemes que existeixen.

Porta a l'Ajuntament des del 2009. Com pot convèncer els veïns de Vilafranca que tornin a donar-li suport?

Crec que els votants han de valorar si la gestió que he fet ha estat correcta. Jo no venc fum, crec que els resultats de la meva gestió com a regidor de les àrees que he portat (Hisenda, Serveis interns, organització, bàsicament, i les Aigües!) són visibles. Si la gent crec què ho fet bé, em donaran suport.

A més, jo provinc del món de la gestió i de l’empresa. L’Ajuntament està format per 600 treballadors i gestiona 65 milions de pressupost. Crec que al capdavant d’una entitat com aquesta no pot ser-hi qualsevol. Aquí cada dia es decideixen moltes coses, que poden suposar molts diners al capdavall, i es pot fer una molt mala gestió en aquest sentit si no es té experiència. Per això, cal persones acostumades a fer-ho bé si volem una bona gestió dels nostres diners.

A banda, crec que porto el millor equip possible: gent què ha gestionat amb èxit empreses i projectes, què ha creat personalment molts llocs de treball i què, a més, forma part del teixit associatiu de la vila moltes vegades al capdavant d’aquestes entitats. Això crec que no ho pot dir ningú més dels partits què es presenten.

Des de l'oposició demanen la construcció d'una segona biblioteca en el municipi. Com veuen vostès aquesta proposta? És una prioritat?

És necessari disposar de més espais, la biblioteca actual està una mica saturada. Per tant, la farem. Però el què no entenem és que algú proposi fer una biblioteca com les de fa 30 anys. Aquelles biblioteques amb grans espais plens d’enciclopèdies i llibres que ara no es miraria ningú. Entenc que la biblioteca ha de ser un complement als equipaments que ja disposa la vila, i s’ha de fer amb coherència.

Cal sobretot espais per a l’estudi, per a clubs de lectura, i un servei de préstec coordinat amb d’altres biblioteques. Nosaltres proposem fer-la al nou Campus Universitari que construirem al barri de Sant Julià en un solar què tenim reservat i on hem consensuat la ubicació amb les diferents universitats interessades a venir a Vilafranca.