Foto: Wikipedia

El compte enrere per a les eleccions municipals encara ja el seu esprint final. Aquest dijous 25 i divendres 26 es faran els darrers actes abans de la jornada de reflexió del dissabte 27. Però volem aturar-nos en les propostes que les principals formacions que es presenten a l'alcaldia de Barcelona posen sobre la taula en els grans temes que preocupen als veïns de la ciutat, com la seguretat, la neteja o l' habitatge, entre d'altres.

SEGURETAT

Barcelona en Comú: són partidaris de “polítiques de seguretat i convivència transversals”, apostant per “la gestió de conflictes”. També volen "redimensionar" la Guàrdia Urbana (sense especificar-ne el nombre) i actuar en la "prevenció" dels delictes en algunes zones de la ciutat. També repeteixen la promesa que van fer fa dos mandats d'impulsar una nova ordenança de civisme i convivència.



PSC: s'han compromès a ampliar els cossos de Guàrdia Urbana (amb reforçament de les unitats nocturnes) i Bombers. Són partidaris d'un nou pacte per a la convivència i aprovar una nova ordenança de civisme amb sancions i mesures alternatives. Una de les mesures més destacades és la creació de la figura de l'alcalde de nit.

ERC: destaca la creació d'una unitat específica dins de la Guàrdia Urbana per investigar i desmantellar narcopisos. Els republicans també aposten per impulsar accions per evitar el consum d'alcohol a l'espai públic, la creació de jutjats de proximitat a cada districte i també per la figura de l'alcalde de nit, coincidint amb els socialistes.

Trias per Barcelona: la candidatura de l'exalcalde vol augmentar la ràtio d'agents de la Guàrdia Urbana fins a 2,5 agents per cada mil habitants, arribant als 4.000 agents el 2027. També donaria als agents i comandaments pistoles taser i pales detectores d'armes blanques. També ha posat al punt de mira els clubs canàbics.

Ciutadans: el partit taronja proposa incrementar en 100 milions d'euros el pressupost, incorporar 1.500 agents a la Guàrdia Urbana i equipar-los amb pistoles Taser o armilles antibales, així com crear una policia de barri. Al mateix àmbit, promet "un pla de xoc contra l'ocupació d'habitatges i locals".

Partit Popular: els populars volen pujar a 1.000 efectius el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana a 1.000 efectius i dotar-la de millor equipament. De la mateixa manera, Daniel Sirera vol "recuperar el principi d'autoritat perdut dignificant i prestigiant el cos". Alhora, exigiran a la Generalitat que hi hagi 3.000 agents dels Mossos més a la ciutat. També posa el focus en la lluita contra els narcopisos.

Efectius de la Guàrdia Urbana. Foto: Wikipedia

NETEJA

BComú: ampliar la xarxa daigua freàtica per a usos com el reg de zones verdes o neteja de carrers i incorporar lús daigües regenerades en aquests serveis. També prometen millores per al personal que encarrega aquest servei. Els d'Ada Colau diuen que tenen algunes propostes concretes als barris més alts, on hi ha senglars. No hi ha ni una referència al polèmic sistema de recollida porta a porta.



PSC: Jaume Collboni ha triat el lema Una Barcelona per als que la viuen i la fan viure amb què vol deixar clar que la neteja és una prioritat. Així, ha promès un pla de xoc i novetats a l'ordenança de civisme. També revisarà el model de sancions (perquè siguin més educatives i substitutives de les econòmiques) i vol tornar a inculcar els veïns que tornin a baixar les escombraries als contenidors entre les 8 i les 10 de la nit.

ERC: Ernest Maragall també proposa un pla de xoc, amb una brigada especial de 100 persones que, en 100 dies, es dedicarà a les zones més brutes de la ciutat. De la mateixa manera, incentivarà el reciclatge (tant en veïns com en empreses) i posarà el focus a zones infantils i als voltants de les escoles.

Trias: des de Junts són partidaris de posar en marxa un pla de xoc de manteniment i neteja. També planegen la implementació de contenidors intel·ligents (per afavorir la recollida selectiva). La formació, a més, ha dit que estudiarà si és possible eliminar el sistema de recollida porta a porta que està en marxa a districtes com Sant Andreu.

Cs: els liberals diuen que revisaran els objectius de neteja exigits a les empreses adjudicatàries perquè Barcelona estigui neta. Es mostren partidaris del manteniment de paviments, el mobiliari urbà i la il·luminació, alhora que s'impulsen campanyes de civisme i cura de la ciutat.

PP: els populars també aposten per la suspensió i la reversió del sistema de recollida porta a porta i tornar a instal·lar les 600 papereres que asseguren que el consistori ha eliminat els últims anys. De la mateixa manera, la formació popular es mostra partidària d'implantar una xarxa de lavabos públics que estiguin vigilats constantment.

Un operari neteja un carrer de Barcelona. Foto: Europa Press

HABITATGE

BComú: el partit que ha ocupat l'alcaldia en les darreres 2 legislatura vol ampliar el parc públic d'habitatge en 5.000 pisos, dels quals 1.500 serien per a joves i 1.000 més per a gent gran. També aposten per rehabilitar barris amb dèficit de conservació, incrementar les sancions a especuladors i abusos immobiliaris i el reforçament de la unitat antidesnonaments.



PSC: els socialistes han presentat el Pla Viure a Barcelona amb mesures com augmentar el parc d'habitatge protegit i passar de les 32.000 assequibles actuals, a 50.000 el 2030 i 100.000 el 2050. Perquè es compleixi exigiran a la Generalitat que resolgui el dèficit de 163 milions amb el Consorci de lHabitatge de Barcelona.

ERC: els republicans aposten per donar incentius fiscals als propietaris que lloguin per un període superior a 5 anys. De la mateixa manera, també volen impulsar la rehabilitació de 160.000 habitatges, que començarien pels que són als barris més vulnerables i on els immobles tinguin una certificació energètica D o inferior.

Trias: la formació que lidera l'exalcalde s'ha mostrat partidària d'un gran Pacte de Ciutat per l'Habitatge , a 30 anys vista, en què es prioritza l'augment del parc d'habitatge de lloguer en general i, especialment, del preu assequible . Igualment, Trias per Barcelona vol reclamar a l'Estat la cessió dels habitatges de la Sareb i de grans forquilles a l'Ajuntament, per destinar-los a lloguer social. També proposen un pla per combatre les okupacions.

Cs: sense propostes sobre això.

PP: En les seves intervencions, Daniel Sirera ha dit que és partidari del que anomena Tercera Revolució Urbanística (després del Pla Cerdà i els Jocs Olímpics), que diu que contempla la construcció de 40.000 nous habitatges. Els populars també volen augmentar el parc d'habitatge públic i social per adequar-lo a la demanda de Barcelona i potenciar l'oferta de lloguer assequible.

Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

MOBILITAT

BComú: la formació liderada per Ada Colau incideix en l'aposta pel transport públic, especialment en superfície (com ara la unió del tramvia i les línies d'autobusos). Paral·lelament, volen continuar reduint la circulació de vehicles privats (i si ho fan, que siguin d'ús compartit, estendre la velocitat màxima a 30 quilòmetres per hora i continuar reforçant l'ús de la bicicleta).



PSC: Collboni s'ha mostrat partidari de recuperar la cultura del pacte i de la convivència per una mobilitat com un dret i no com una confrontació. A més, els socialistes exigiran a la Generalitat que acabi les obres de noves estacions en línies de metro com la L9. Un altre dels seus projectes és acabar la unió dels dos trams del Tram per l´avinguda Diagonal i l´aposta per Rodalies.

ERC: el partit que té com a cap de llista Ernest Maragall vol desplegar actuacions urbanístiques i de circulació "per prioritzar els desplaçaments a peu o amb bicicleta a la ciutat", donar incentius per a l'adquisició de bicicletes elèctriques i de càrrega tant per a ciutadans com per a empreses de distribució, impulsar plans d'aparcaments dissuasioris a municipis de fora de la ciutat (prop d'estacions de Rodalies) i acabar la unió del Tram. Una altra de les opcions que estudieu és analitzar la viabilitat d'un peatge d'entrada a la ciutat.

Trias: Junts reclama un Pacte per la Mobilitat , implicant agents públics i privats. La formació que lidera Xavier Trias considera que Barcelona ha de ser un referent de tecnologia urbana. A més, s'han mostrat partidaris del traspàs de Rodalies a la Generalitat, un tema especialment candent aquests últims mesos amb el problema a la R2.

Cs: sense propostes sobre això.

PP: els populars volen avançar cap a un transport públic totalment electrificat i amb més freqüència de pas, habilitar una xarxa potent d'aparcament a les estacions de Rodalies, bonificar els abonaments per a joves i estudiants fins als 21 anys i rebaixar la resta de les tarifes. També han dit que regularan les VTC.