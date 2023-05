La número 1 de la llista de la CUP, Basha Change. Foto: Europa Press

La CUP posarà el punt final a la seva campanya electoral per a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona a partir de les 7 de la tarda d'aquest dijous 25 de maig al Centre Cívic Can Felipa . Tot i que encara seria possible fer campanya el divendres 26, els anticapitalistes tancaran la campanya amb què intenten tornar al consistori un dia abans.

Com és habitual, la número 1 de la llista, Basha Change , serà una de les participants, encara que a l'acte també es comptarà amb la presència de pesos pesants de la formació al Parlament de Catalunya , com Carles Riera, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí i Xavi Pellicer.

Els cupaires van obtenir els seus millors resultats a les municipals de la capital de Catalunya el 2015, amb María José Lecha, quan van obtenir 3 regidors.

En els primers comicis en què van concórrer, 2011, i en les últimes celebrades, 2019, no van obtenir representació al consistori.