Foto: Europa Press

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha informat aquest dijous 25 de maig que a les eleccions municipals de diumenge que ve hi haurà 581 taules més que en els anteriors comicis , un 7% més, cosa que espera que permeti una major agilitat al procés electoral. "Menys cues i menys temps d'espera", ha vaticinat.

En total, a Catalunya s'instal·laran 8.946 meses electorals perquè 5.490.046 electors triïn els 947 alcaldes i 9.087 regidors, ha explicat Prieto en una roda de premsa a la Delegació del Govern.

Així mateix, ha dit que 80.189 electors catalans han sol·licitat el vot per correu .

5.222 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRACIÓ



Per al desenvolupament correcte de la jornada electoral, 5.222 representants de l'administració col·laboraran amb els membres de les meses i transmetran les dades de la constitució dels col·legis electorals, la participació i posteriorment l'escrutini al Ministeri de l'Interior.

A més, Prieto ha explicat que per primera vegada en unes eleccions, funcionaris de la Generalitat participaran a l'operatiu a Barcelona i ha informat que "normalment no calia" però que aquest any necessitaven més persones, principalment per l'augment de meses electorals.

Els funcionaris de la Generalitat sencarregaran de les tasques pròpies dels representants de ladministració.

8.901 AGENTS DE SEGURETAT



Respecte a la seguretat a la jornada electoral, el delegat del Govern ha destacat que 8.901 agents de les forces i cossos de seguretat es desplegaran per garantir el dispositiu electoral.

Del total d'agents, hi participaran 3.981 agents dels Mossos d'Esquadra, 2.750 policies locals, 1.160 agents de la Guàrdia Civil i 1.100 de la Policia Nacional.

Prieto ha agraït al conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la seva "plena disponibilitat i col·laboració" per al dispositiu policial que es desplegarà durant la jornada electoral.