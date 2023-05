L'alcaldessa de l'Hospitalet va reunir-se amb una representació de les famílies del Centre d’Educació Especial L’Estel. Foto: PSC L'H

Núria Marín, alcaldessa sortint de l'Hospitalet i candidata del PSC a les eleccions municipals, es va reunir la tarda del 24 de maig amb una representació de les famílies del Centre d’Educació Especial L’Estel – Can Bori, al barri del Centre, a les que ha traslladat la seva preocupació per la passivitat de la Generalitat a l’hora d’afrontar les necessitats de l’educació especial a la ciutat.

"Avui he pogut comprovar l’extraordinari treball que realitzen els i les professionals d’aquest centre tot i que, amb 110 alumnes, es troba al màxim de la seva capacitat” ha dit Núria Marín abans de lamentar l’escassa empatia del departament d’Educació cap a aquest col·lectiu de nois i noies. “Tenim, segons dades de la Generalitat, uns 80 nens i nenes de L’Hospitalet que cada dia han d’anar a una altra ciutat per poder estudiar. Fins quan es produirà aquesta situació insostenible? Fa molts anys que reclamem a la Generalitat, que és qui té les competències, un nou centre d’Educació Especial, de 90 places, a l’Hospitalet i no tenim resposta", ha afegit l’alcaldessa abans d’assegurar que tampoc ha rebut resposta a la proposta de passar les 26 places del Centre Escorça, que ara són concertades, a públiques.

Marín va lamentar que el departament d’Educació trigui tant de temps en estudiar les dues propostes que se’ls hi va oferir des de l’Ajuntament per ubicar el nou centre d’educació especial que necessita la ciutat. "Els vam oferir l’edifici de l’antiga escola Joanot Martorell o be construir un nou edifici annex, on ara estan els actuals serveis educatius de la ciutat, i també els hi vam proposar la creació d’un nou centre d’educació especial a Bellvitge, però en cap dels dos casos hem rebut resposta, com tampoc la tenim quan demanem que es produeixi un increment del 50% de les hores de vetlladors per alumnes amb discapacitats als centres de la ciutat per que en aquests moments no s’estan cobrint tots els serveis".