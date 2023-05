Ernest Maragall. Foto: Europa Press

Cada cop que surt una enquesta, el vencedor de les eleccions municipals a Barcelona varia. Tot i això, un dels partits que sembla que hauria vist com baixen les seves expectatives és Esquerra Republicana i, per això, els d'Ernest Maragall han activat la maquinària per revertir aquests resultats desafavorables que apunten alguns sondeigs.

I ho han fet amb la incorporació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del partit, Oriol Junqueras, i la seva portaveu, Marta Vilalta, a la campanya... però d'una forma menys convencional del que és habitual, que seria la participació en meetings. També la número 2 de la llista, Elisenda Alamany, ha participat en aquests actes.

Segons ha avançat NacióDigital, les principals figures del partit han anat porta a porta a diferents barris de Barcelona, parlant amb veïns i intentant convèncer-los, directament, que els votin el pròxim diumenge 28.

ERC va guanyar (en número de vots) els comicis de 2019, però algunes enquestes els situen en la quarta posició.