La junta directiva d' Élite Taxi, que a les anteriors eleccions va demanar el vot per a Colau, ha demanat al sector concentrar el vot a les candidatures del PSC a l'àrea metropolitana de Barcelona a les eleccions municipals i han afirmat que la seva valoració i decisió és " purament per dades objectives".

Arxiu - El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, intervé durant una mobilització convocada per Élite Taxi i Stac a Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

En una carta adreçada al sector i signada per la pròpia junta, han argumentat que el PSC va adoptar "un paper especialment dur" en contra dels vehicles de transport amb conductor (VTC) de plataforma durant l'elaboració del Decret de VTC i que ara hi és treballant per diferenciar aquestes dues activitats.

En aquesta línia, han elogiat el treball del tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i de la tinent d'alcalde d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, de “donar l'ordre directa a la Guàrdia Urbana de Barcelona de fer que es compleixin les normes dels VTC, sobretot les de plataforma”.

Per contra, han retret a PP, Cs i Vox promoure el model de VTC de plataforma: “Els seus amics s'estan fent rics amb la uberització”.

LA LABOR DE DAMIÀ CALVET



Han dit que esperen que els candidats de Junts de l'AMB siguin conscients de la "importància del taxi com a model de servei públic", i han agraït a l'exconseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, la tasca mentre estava al capdavant de la Conselleria.

Segons ells, la interlocució amb el director general de Transports de la Generalitat, Oriol Martori, "és excel·lent", i han convingut que ERC va facilitar la realització del Decret català de VTC del juliol del 2022.

DEFENSA DEL SECTOR DE BCOMÚ I CUP



Han recordat que l'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, ha estat "qui va establir la precontractació d'una hora, que van tombar els tribunals, i que es va emportar una querella d'Uber per defensar-la del sector", però han assegurat que els canvis durbanisme a la ciutat han causat un gran malestar.

També han agraït a la CUP mostrar-se "fèrriament a favor" dels taxis i contra l'economia de plataformes, ia la candidatura de Daniel Vosseler, 'Barcelona ets Tú', creure'n la causa.