Per fi ha arribat. Aquest divendres es tanca una campanya electoral que a Barcelona ha tingut quatre grans protagonistes: Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias i Ernest Maragall. Segons apunten les enquestes, un d'aquests quatre candidats es convertirà en el primer regidor de la ciutat durant els quatre anys vinents i marcarà el futur d'una urbs que ha arrossegat massa polèmica els últims anys.

Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias @ep

Segons els sondejos principals, els candidats amb més possibilitats d'aconseguir el bastó de comandament són Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias. El líder dels socialistes és qui té millors pronòstics. Segons l'enquesta de 'La Vanguardia', Collboni guanyaria les eleccions amb el 22% dels vots, superant amb un lleuger avantatge Xavier Trias, que s'enduria el 21,6%. L'enquesta d'aquest diari deixa en tercer lloc Ada Colau, que només aconseguiria el 19,5% dels vots. Finalment, Maragall quedaria amb l'11,1%.

L'enquesta d''El Periódico' posa en primer lloc Jaume Collboni amb el 21,9% dels vots i, igual que l'anterior, deixa en segona posició Xavier Trias, amb el 21,3%. Darrere hi ha Ada Colau, amb el 20% dels vots i Ernest Maragall, que es quedaria amb el 13%.

'El País' també dóna com a guanyador Jaume Collboni, amb el 21,9% dels vots. Per darrere quedarien Xavier Trías, amb el 19,5% dels vots i Ada Colau, que s'hauria de conformar amb el 18%. Tampoc no aixeca cap Ernest Maragall en aquesta enquesta, que torna a quedar en quart lloc amb el 14,4%.

'Metroscopia' també dóna com a guanyador de les eleccions a Jaume Collboni, que es quedaria amb el 22% dels vots. En segon lloc, quedaria Xavier Trias, amb el 19,8% ia tan sols una dècima d'Ada Colau, que aconseguiria el 19,7%. En quart lloc, quedaria Ernest Maragall, amb el 14%.

'KeyData', que ha realitzat l'enquesta per a 'Público', apunta a un triple empat entre Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias. Collboni quedaria lleugerament al davant amb el 20,8%. En segon lloc, Xavier Trias amb el 20,3%, seguit d'Ada Colau, que s'haurà de conformar amb el 20,1%. A Maragall li tornen a donar el 14%.

El CIS de Tezanos i l'enquesta del 'Diari Ara' donen com a guanyadora l'actual alcaldessa Ada Colau. L?enquesta del CIS assegura que Colau concentrarà el 20,5% dels vots. En segon lloc, quedarien Jaume Collboni i Xavier Trias, amb el 18% dels vots, i Maragall s'hauria de conformar amb el 13%. Per la seva banda, el Diari Ara apunta a un resultat molt més renyit: 18,5% dels vots per a Colau, 18% per a Collboni, 16,5% per a Trias i 14% per a Maragall.

PP I VOX ACONSEGUIRAN REPRESENTACIÓ MENTRE QUE LA CUP, CS I VALENTS PODRIEN QUEDAR-SE FORA

Totes les enquestes asseguren que Vox i el PP tindran representació a l'Ajuntament de Barcelona. Segons la majoria de sondejos, els populars aconseguirien recuperar-se a Barcelona i duplicar els seus edils a l'Ajuntament acostant-se al 9% dels vots en algunes enquestes. De la mateixa manera, asseguren que Vox irromprà al ple de la capital catalana amb una orquilla del 5% dels vots fins al 8% - a les enquestes més optimistes per al partit d'ultradreta-.

Les bones perspectives per als populars i la formació d'ultradreta a les enquestes són inversament proporcionals a les de Cs i Valents , que sembla que no aconseguiran representació en quedar-se amb menys del 4% dels vots en les estimacions més favorables - cal obtenir un mínim del 5% per obtenir representació-.

Qui pot tenir més sort és la CUP amb la seva candidata Basha Changue, a qui la majoria d'enquestes situa amb el 4% dels vots o més -molt a prop del 5% necessari- i fins i tot arriba al 7% en algunes projeccions com la del 'Diari Ara'. D'aquesta manera, els cupaires tornarien a tenir representació a l'Ajuntament de Barcelona després de desaparèixer a les passades eleccions.

QUI ACONSEGUIRÀ GOVERNAR?

L'Ajuntament de Barcelona compta amb 41 regidors, per la qual cosa la majoria absoluta necessària per obtenir el bastó de comandament se situa en 21. Atenent les previsions de les enquestes, sembla totalment impossible que cap dels candidats no arribi a la majoria absoluta.

El candidat que ha aconseguit millors resultats a les enquestes, Jaume Collboni - que s'emporta el 22% dels vots en els sondejos de 'La Vanguardia' i 'Metroscopia'-, acaba obtenint entre 10 i 11 regidors, per la qual cosa, de guanyar, en el millor dels casos, es veuria obligat a aconseguir el suport d'una altra força política, o fins i tot dos - com va passar amb Ada Colau a l'actual legislatura, que va ser recolzada pel PSC i pels regidors de Manuel Valls-. De quedar primer en aquestes eleccions, Collboni podria buscar suport als Comuns, als quals ell ha donat suport en aquesta legislatura, o als republicans de Maragall, als quals podria oferir estabilitat al Govern amb el seu vot al consistori barceloní. Collboni també podria tenir possibilitats de governar si quedés en segona posició, ja que té molt més marge per fer pactes que els seus rivals directes: Trias i Colau.

Un panorama més ombrívol té Ada Colau, que no sembla que pugui revalidar el seu mandat si no queda primera. El pacte que la va portar a ser alcaldessa a l'anterior legislatura tot i haver quedat en segona posició –per darrere de Maragall– ara és difícilment reeditable. En aquesta ocasió, l'actual alcaldessa de la ciutat no compta amb la carta del procés -que va inclinar el vot cap a ella per evitar que Barcelona estigués dirigida pels independentistes- i, segons la lògica de la campanya, on la líder dels Comuns es ha convertit en el principal objectiu per la seva gestió, és complicat que aconsegueixi els vots per mantenir el bastó de comandament si no aconsegueix quedar en primer lloc.

El mateix passa amb Xavier Trias , que està en un partit que el convertiria en un soci incòmode per als altres dos aspirants a la victòria –que seran necessaris per governar-. Tot i voler representar l'estabilitat, el líder de Junts a Barcelona ha de batallar amb la imatge que projecten altres companys del seu partit, com Laura Borràs i Carles Puigdemont, i ha hagut de basar la seva campanya a explicar en repetides ocasions la seva independència respecte els seus companys de partit. El líder de Junts pot tenir dificultats per ser alcalde fins i tot si guanyés les eleccions, ja que cap força política de les que aspiren a entrar al ple s'ha mostrat procliu a donar-li suport.