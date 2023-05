Collboni, en l'acte d'aquest 26 de maig. Foto: PSC

Quan falten menys de 2 dies per a les eleccions, en el darrer dia hàbil de campanya, l’alcaldable socialista, Jaume Collboni, ha fet una crida a una mobilització massiva “de tota la la gent que ha confiat en el PSC perquè saben que som el partit que ha donat els millors anys i els millors alcaldes a Barcelona”.

Ho ha fet en un acte al Bon Pastor, després de visitar el MUHBA de les Cases Barates del Bon Pastor, acompanyat de la candidata número 6, Marta Villanueva, d’on ha dit que “aquest barri és un exemple de l’obra i la transformació dels alcaldes socialistes”. Des d’allí, també s’ha dirigit a la gent d’esquerres, progressista, i a aquells que volen obrir una nova etapa perquè votin al Partit dels Socialistes de Catalunya, en tant que “som la força de progrés i els que fem que passin les coses”.

“Un vot al PSC és un vot pels millors anys de Barcelona. Un vot al PSC és un vot per una nova etapa a Barcelona. Un vot al PSC és un vot per a una Barcelona endreçada, ordenada, amb barris nets i segurs, una Barcelona d’oportunitats, amb salaris dignes i habitatge assequible, una Barcelona que recuperi l’orgull de la mà del PSC”, ha dit l’alcaldable tot remarcant que “si es vol un alcalde socialista, s’ha de votar el partit dels socialistes”.

En aquest sentit, ha recordat que “les urnes, el diumenge, es despertaran buides, res està decidit. Cal anar a omplir-les de punys i roses, de vots per Barcelona, per una nova etapa i per un nou Alcalde socialista”.

Finalment, Collboni ha animat a omplir les urnes d’esperança, optimisme i il·lusió perquè comenci de nou una nova etapa a Barcelona amb el PSC. “Ho tenim a tocar, cal un últim esforç de mobilització, que ningú es quedi a casa el diumenge”, ha conclòs.