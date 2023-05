Foto: Europa Press

Un total de 984.108 ciutadans han enviat el seu vot per correu per a les eleccions autonòmiques i municipals d'aquest diumenge 28 de maig, fet que suposa un increment del 6,4% respecte al nombre de vots per correu admesos als comicis del 2019, que també van coincidir amb les europees.

El termini per al dipòsit de vot va finalitzar aquest dijous 25 de maig, segons la decisió d'ampliació adoptada per la Junta Electoral Central (JEC) i Correus ha informat aquest divendres que ha validat un total de 984.108 vots, però no detalla quantes sol·licituds ha rebut .

Segons ha detallat l'empresa estatal, Andalusia és la comunitat amb més vots per correu admesos, amb un total de 201.375, malgrat que aquesta regió només celebra eleccions municipals. El segueix la Comunitat de Madrid , amb 169.763 vots validats, encara que aquí sí que s'obriran dues urnes aquest 28M.

Darrere hi ha Catalunya, amb 71.420 vots per correu admesos dividits entre les quatre províncies. En aquest cas, també se celebren només eleccions municipals.

La resta dels vots validats es reparteixen entre Aragó (32.053); Canàries (50.402); Castella i Lleó (71.420); Castella-la Manxa (52.251); Extremadura (32.094); Galícia (52.469); País Basc (58.064); Comunitat Valenciana (78.983);Astúries (25.658); Balears (20.383); Cantàbria (13.730); La Rioja (9.617); Múrcia (21.401); Navarra (1.969); Ceuta (1.969) i Melilla (5.814).