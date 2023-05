Foto: Wallapop

Valents ha posat a la venda a Wallapop ia Milanuncis 10 productes "emblemàtics" del govern d'Ada Colau com a radars i les 'superilles'. A la descripció del perfil de Valents a les pàgines web es pot llegir 'A la venda tots els productes que Barcelona no necessita' i expliquen que no saben “què fer amb les ximpleries i obstacles que Ada Colau ha deixat per tots els carrers de Barcelona ".

"Ajuda'ns a desfer-nos de tot això!", resen els anuncis dels productes següents: disfressa d'Abella Maya d'Ada Colau; el llibre 'Barcelona, capital d'un nou estat' del candidat Xavier Trias; el pessebre dels darrers vuit anys; bancs de formigó; blocs New Jersey; Can Vies (per desokupar); La Ruïna Bonanova (per desokupar); radars; Centre de Noves Masculinitats, i el carril bici de Via Augusta.

"Per fi, després d´anys d´un govern comunista a Barcelona, aquest diumenge 28 de maig, Eva Parera (Valents) serà la nova alcaldessa de Barcelona", exposa també el perfil del partit.

"En aquests 8 anys de govern d'Ada Colau i el PSC, amb el suport d'ERC, han estat moltes les propietats ocupades, bancs de formigó, les subvencions a entitats i organismes que poc o res han fet per i per als barcelonins, radars amb afany recaptatori o carrils bici en zones inimaginables, per enumerar-ne algunes", ha sostingut el partit liderat per Eva Parera en un comunicat.