Després de dues intenses setmanes de campanya, els candidats a l'alcaldia de Barcelona es van prendre un descans merescut aquest dissabte, en vigílies de les eleccions del 28 de maig. | @EP

Els candidats a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions del 28 de maig passaran aquest dissabte una jornada de reflexió molt familiar, en què intentaran desconnectar després de dues setmanes de campanya reunint-se per dinar amb les seves persones més properes i fent una passejada.

Després de les tradicionals fotografies que es faran els candidats per a diferents mitjans aquest dissabte al matí, l'alcaldessa i cap de llista de BComú, Ada Colau, estarà en família amb els seus fills: "Si faig alguna activitat lúdica és amb ells. En tinc moltes ganes".

També passarà el dia acompanyat per la seva família, l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, que després de participar en les fotos de candidats, visitarà el seu germà i exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall; passarà la tarda i la nit amb la seva dona, amb qui ha d'acabar de concretar si anirà a un concert o al teatre.

Abans de les fotografies, el candidat del PSC, Jaume Collboni, prendrà un cafè amb el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, per fer balanç de la campanya, i després dinarà amb la família en un dels seus restaurants favorits, el '5 Germans' (a Nou Barris); a la tarda anirà al teatre a veure l'obra 'L'Oreneta ', de Guillem Clua.

El candidat de Junts, Xavier Trias, ha explicat que destinarà dissabte al matí a fer la foto de candidats, i que posteriorment menjarà i passarà la tarda amb la seva família: "No faré cap cosa estranya perquè la publiqueu", ha fet broma.

COMPRA SETMANAL I MENJAR AMB AMICS



Després d'atendre els compromisos fotogràfics amb la resta de candidats, l'alcaldable del PP, Daniel Sirera, farà la compra al Mercat del Ninot, el seu mercat de referència, i després dinarà en família i farà "una bona migdiada".

La candidata de Cs, Anna Grau, dedicarà la seva jornada de reflexió a reunir-se per dinar amb amics a la Barceloneta i a la tarda descansarà, ja que diumenge després d'anar a votar farà d'apoderada de Cs: “Faré d'apoderada volant, penso visitar uns quants col·legis electorals i animaré la gent a anar a votar”.

Per part seva, l'alcaldable de Valents, Eva Parera, aprofitarà per anar de tapes amb el seu equip de campanya --ja que la seva filla, menor d'edat, se'n va fora durant el cap de setmana--, encara que ha assegurat que no parlaran de política després dels dies de campanya: "Riure i relaxar-nos una mica".

El candidat de Vox a l'alcaldia de Barcelona, Gonzalo de Oro, aprofitarà el dia de reflexió per descansar i estar amb els seus fills, i també s'acostarà a una fira que és a prop de casa seva.

La candidata de la CUP, Basha Changue, optarà també per descansar a casa, sortir a passejar pel seu barri amb la família i gent més propera, i "agafar forces per diumenge".