Canyosa critica les tàctiques d'altres partits i reafirma que Cs és la millor opció per a Catalunya. | @EP

La candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau, ha cridat aquest divendres a la responsabilitat de votar en allò que es creu sense triar el mal menor: "Jo no crec en les enquestes, jo crec en els vots".

A l'acte final de campanya, juntament amb el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, i la resta de candidats de la seva llista per a Barcelona, ha afegit que si cregués a les enquestes "no estaria aquí".

"No tinguem cap dubte que el que es decideix el 28 de maig no ha de ser el millor per a Alberto Núñez-Feijóo, ni per a Pedro Sánchez, sinó per a Barcelona i Catalunya", ha afirmat en referència al president del Govern i al líder del PP.

Grau també ha dit que és responsabilitat del seu partit il·lusionar la gent i transmetre el seu compromís, “sense excuses, sense por, amb tot el coratge i tota la valentia”.

"Aquí estem, aquí estarem, Cs existeix, resisteix i insisteix, li pesi a qui li pesi, i depèn de nosaltres. No us deixeu desanimar, espantar ni temptar per cants de sirena: si nosaltres creiem en nosaltres, seguirem sent el partit de la ciutadania", ha conclòs la candidata.

"CANTS DE SIRENA"



Carrizosa també ha criticat que candidats de Cs han rebut "cants de sirena d'altres partits polítics perquè no es presentessin amb Cs".

"Hi ha hagut males arts en aquesta campanya, abans i durant, per part d'altres partits. Companys que han rebut trucades insistents, els han ofert diners, posats als propers ajuntaments, i cap dels nostres actuals candidats ha acceptat anar-se'n a altres partits", ha sostingut.

Així mateix, ha dit que tothom té els seus cigrons negres, però que la seva organització és sana i els regurgita i "va el PP a menjar-se'ls calentets".

Carrizosa ha assegurat que la gent està profundament convençuda que cal un partit liberal de centre, i ha demanat als decebuts per la política que votin: “Recordeu que som una bona opció, Cs és una bona opció. Va néixer aquí i anem a demostrar aquí que som encara el millor de Catalunya”.