El secretari general del PSOE crida a votar per l'escut social al tancament de campanya a Barcelona, defensant els serveis públics i l'Estat del Benestar davant de retallades i privatitzacions. | @EP

En el tancament de campanya a Barcelona, davant de 4.000 persones al pavelló de la Vall d'Hebron, ha acusat la dreta de jugar al "com pitjor millor" aquests dies previs a les municipals i autonòmiques del 28 de maig.

Per contra, ha defensat que la campanya del PSOE s'ha centrat a defensar l'interès de la majoria de ciutadans i, per tant, ha demanat anar a les urnes per votar per l'escut social que va protegir la gent durant la pandèmia i ara davant les conseqüències de la guerra.

Sánchez ha demanat defensar amb vots els serveis públics i l'Estat del Benestar davant la dreta, que només vol retallar i privatitzar quan és al poder. A més, ha acusat el principal partit de l'oposició de voler tornar a les retallades i la precarietat de l'Espanya del 2013.

També ha carregat contra la "dreta independentista" els que ha acusat de voler tornar a la Catalunya de l'any 2017, la de "la divisió, la separació i la confrontació entre catalans". Així, ha indicat que entre els uns i els altres hi ha una immensa majoria de ciutadans i ciutadanes que el que volen és avançar en justícia social i en convivència.

"A tots ells demano el vot el proper 28 de maig perquè puguem avançar en convivència, en drets i en ocupació perquè Jaume Collboni sigui el proper alcalde de Barcelona", ha exclamat a la intervenció més curta de Sánchez en tota la campanya electora, que ha durat menys de 15 minuts. El míting de Sánchez ha estat interromput per un grup d'activistes que han titllat el PSC com a “partit suïcida climàtic".