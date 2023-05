Al tancament de campanya, va destacar la importància de defensar la ciutat i evitar una possible aliança entre socialistes i Junts, advertint del risc de continuïtat i d'una "sociovergència". | @EP

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha erigit la seva candidatura com a alternativa al Govern de BComú i PSC i a una possible aliança entre socialistes i Junts al consistori: "ERC és l'esperança de Barcelona".

"Serem llavor de dignitat, de llibertat. Nosaltres alliberarem Barcelona!", ha dit aquest divendres a l'acte de final de campanya d'ERC a la sala La Paloma, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el líder del partit, Oriol Junqueras i l'alcaldable per Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Gabriel Rufián, entre altres.

Maragall ha sostingut que ERC és el "motor d'impuls de la gran Barcelona" i ha afegit que amb la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals no s'acaba res.

"Hi ha molt per fer i parlar, i idees per expressar i sentiments per compartir. ¿Diuen que demà no es pot parlar? Qui ho diu? Reflexionem, però mirar als ulls no està prohibit", ha subratllat.

"RISC" DE CONTINUÏTAT I DE 'SOCIOVERGÈNCIA'



Com ha advertit al llarg de la campanya, Maragall ha assegurat que davant d'aquestes eleccions Barcelona s'enfronta al risc d'un nou Govern municipal de BComú i del PSC, o que Junts i socialistes pactin amb el possible suport del PP.

"Hi ha el risc de la 'sociovergència' i encara més si afegim a la foto el nou Valls-PP o les senyores de Valents que tan simpàtiques són", ha ironitzat.

Ha cridat a defensar la ciutat davant dels que l'han venut --ha dit, en referència a l'alcaldable Xavier Trias (Junts)--, i davant dels que representen el "poder que sap que és poder i està en condicions d'imposar-ho", en al·lusió al PSC.

Maragall ha recordat la seva etapa a l'Ajuntament, de la qual ha destacat episodis com el dia del cop d'Estat del 23F del 1981, o quan el consistori "va explotar" de felicitat quan Barcelona va ser designada seu dels JJ.OO. del 1992.

També ha rememorat l'1-O, la vaga del 3 d'octubre i les mobilitzacions del 20 de setembre: "Ens volen callats i súbdits, no ho som ni ho serem. Barcelona és viva", ha afirmat el republicà, a qui el públic ha corejat amb crits d'"alcalde".

GABRIEL RUFIÁN



Gabriel Rufián ha mantingut que els alcaldes socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona temen l'ascens d'ERC: "Sabeu per què el PSOE està tan preocupat a l'àrea metropolitana? Per vosaltres. Sabeu per què els seus mercenaris a l'àrea metropolitana estan tan rabiosos? Per vosaltres", ha dit al públic.

El també portaveu d'ERC al Congrés ha sostingut que quan es va postular com a alcaldable a Santa Coloma --on l'alcaldessa Núria Parlon (PSC) governa amb majoria absoluta-- va començar "un partit complicat i desigual", tot esperant els resultats aquest diumenge, ha dit.

"Ens enfrontem i ens enfrontarem a règims que compren voluntats, perquè només és possible governar algunes de les nostres principals ciutats si ets un règim i compres voluntats", ha afirmat.

També ha criticat que el PSOE, "aquell partit que va tenir unes sigles glorioses", ja no existeix, i que el seu darrer baluard és Ernest Maragall, de qui ha assegurat que serà el proper alcalde de Barcelona.

Rufián ha tornat a erigir ERC com el partit que vol representar els "somnis" dels que han arribat a Catalunya des de tot el món buscant una vida millor, igual que ho van fer migrants de tot Espanya que van arribar durant els anys 50, 60 i 70.