Assegura que Puigdemont li ha demanat guanyar les eleccions: “I les guanyarem, també per ell”. | @EP

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha demanat un "vot massiu" i guanyar de manera clara a les eleccions municipals d'aquest diumenge perquè ningú no discuteixi la possibilitat de ser alcalde i per fer fora l'actual alcaldessa i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau.

"M'he presentat per ser alcalde. Necessito guanyar de manera clara, que ningú no m'ho pugui discutir", ha recalcat a l'acte de final als Jardinets de Gràcia davant unes 700 persones acompanyat de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, dels exconsellers Jaume Giró i Joaquim Forn, i dels membres de la candidatura, amb noms del PDeCAT, Demòcrates i Més Moviment d'Esquerres.

Per això, ha apel·lat de nou al "vot útil" dels que volen que Colau no repeteixi com a alcaldessa, després d'advertir que votar una altra candidatura comportarà la seva continuïtat pels pactes i aliances que faran posteriorment.

"Vostè està en contra de Colau? Ho té fàcil, voti Trias", ha resumit l'alcaldable de Junts, que ha recordat que a la seva etapa d'alcalde el 2011 no va pactar amb ningú i va governar en minoria.

Tot i admetre que, en aquestes eleccions, serà complicat governar en minoria, ha defensat que primer vol guanyar les eleccions, i després ja decidirà amb qui governa.

"Diumenge cal votar, però si es vota malament són quatre anys de desgràcia. És el que hem passat, quatre anys difícils i d'acords estranys", ha sostingut Trias, que ha carregat contra Colau i contra l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni.

Després d'assegurar que no ha rebut ordres de Junts en aquesta campanya, ha afegit que el que li ha traslladat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és que guanyi les eleccions: "I les guanyarem, també per ell", ha exclamat, guanyant-se l'aplaudiment dels assistents.

ACTIVISTES CLIMÀTICS



La seva intervenció s'ha vist interrompuda durant uns instants quan diversos activistes climàtics han pujat a l'escenari amb una pancarta i portant samarretes en què es podia llegir 'Ni aeroport, ni Hard Rock, ni Quart Cinturó'.

Tots ells han estat ràpidament desallotjats pels membres de seguretat, i després Trias ha aprofitat per advertir que quan guanyi les eleccions hi haurà "qui cridarà i qui intentarà fer-los la vida impossible", però ha demanat no entrar en polèmiques.

A l'acte també hi ha intervingut el número tres de la llista, Jordi Martí, que ha assegurat que faran possible "el canvi" a Barcelona a partir de diumenge, així com altres membres de la candidatura com Neus Munté, els exconsellers Damià Calvet, Victòria Alsina i Ramon Tremosa, i el portaveu de Junts, Josep Rius, entre d'altres.