S'escolliran 947 alcaldes i 9.139 regidors als diferents pobles i ciutats de la regió. | @EP

Més de 5 milions de catalans estan convocats per votar a les eleccions locals de Catalunya aquest diumenge. En aquests comicis, es triaran 947 alcaldes i 9.139 regidors als pobles i ciutats de la regió.

La província de Barcelona compta amb el nombre més gran d'electors, amb 4.068.343 votants. El segueixen Tarragona, amb 583.321, Girona, amb 535.257, i Lleida, amb 303.125 segons dades de la Delegació del Govern a Catalunya.

Pel que fa a la representació d'estrangers al cens electoral, a Catalunya hi haurà 67.394 estrangers habilitats per votar.

2.730 COL·LEGIS A CATALUNYA



S'han habilitat un total de 2.730 col·legis electorals a tot Catalunya per a aquestes eleccions municipals. A Barcelona, es troben 1.638 col·legis i 6.472 taules, a Tarragona hi ha 269 col·legis i 1.039 taules, a Girona hi ha 384 col·legis i 860 taules, i a Lleida hi ha 339 col·legis i 575 taules.

Fins ara, 72.470 persones ja han votat per correu a les eleccions municipals catalanes, cosa que representa el 7,36% dels 984.000 vots comptabilitzats per Correus per a les municipals i estatals a tot Espanya.

BARCELONA CIUTAT



A la ciutat de Barcelona, 1.108.175 electors podran exercir el dret al vot, un 3% menys que en els comicis del 2019. La ciutat compta amb 301 col·legis, 1.068 seccions censals i 1.688 taules. A més, aproximadament 15.192 veïns han estat seleccionats com a membres de taula, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSITIU POLICIAL

La jornada electoral comptarà amb un important dispositiu policial compost per 1.100 agents de la Policia Nacional, 1.160 de la Guàrdia Civil, 3.891 dels Mossos d'Esquadra i 2.750 de la Policia Local. En total, a tot Espanya es mobilitzaran 98.991 efectius dels diferents cossos policials, fet que suposa un augment de 6.610 agents en comparació amb les eleccions anteriors.

RESULTATS I DADES

El Govern oferirà al llarg de la jornada electoral una sèrie de rodes de premsa per informar sobre les eleccions municipals. La primera compareixença es farà a les 10.30 hores per donar detalls sobre l'inici de la jornada i la constitució de les taules. Hi haurà una segona roda de premsa a les 14.30 hores amb el primer avenç de participació, seguida d'una tercera a les 18.30 hores per actualitzar aquesta informació. Finalment, a les 22.30 hores, s'oferiran els resultats provisionals a càrrec de la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Els resultats definitius de les eleccions seran publicats per la Junta Electoral Central al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una vegada finalitzat el procés d'escrutini i els terminis de recurs. Posteriorment, es durà a terme la proclamació oficial dels resultats i l'assignació dels càrrecs municipals corresponents. Les dades estaran disponibles a la pàgina web https://resultados.locales2023.es i a l'aplicació mòbil "28M Eleccions Locals 2023" per a dispositius Android i iOS.

Durant la jornada electoral, el Govern oferirà les primeres dades de participació en les 14.00 i les 18.00 hores. Aquests resultats es podran seguir en temps real des de les 21.00 hores mitjançant una pàgina web i una aplicació mòbil.