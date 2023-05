Els col·legis electorals a Catalunya han obert les portes aquest diumenge per començar les eleccions municipals del 2023. | @EP

Els col·legis electorals a Catalunya han començat a obrir aquest diumenge a les 9.00 hores, iniciant la jornada de les eleccions municipals del 2023, a les quals 5.490.046 catalans estan cridats a votar per triar 947 alcaldes i 9.139 regidors. Segons fonts dels Mossos, la jornada "s'ha iniciat amb normalitat", encara que hi ha col·legis que encara no han estat constituïts.

CONSTITUCIÓ DELS COL·LEGIS

El 99,42% de les taules de tota Espanya han quedat constituïdes amb normalitat a les 10.00 hores, segons dades del Ministeri de l'Interior. Dades recollides d'https://resultados.locales2023.es/.



Segons les dades que ens ofereix aquesta pàgina web, les diferents comunitats autònomes ja van ultimant el nombre de taules constituïdes. A les 10.30 h totes les autonomies ja havien aconseguit arribar al total constituït. A excepció de Canàries, que a les 10.30 h hora espanyola encara anaven pel 99,7%.

RESULTATS I PACTES

Els nous ajuntaments sorgits de les eleccions municipals de diumenge es constituiran el dissabte 17 de juny, vint dies després dels comicis. A 44 municipis no se celebraran eleccions a causa de la falta de candidatures, i se'ls donarà un termini addicional de sis mesos per presentar llistes i votar. Els ajuntaments sense recursos pendents contra la proclamació de regidors es constituiran el 17 de juny, mentre que aquells amb disputes electorals hauran d'esperar fins al 7 de juliol.

Els ciutadans triaran 66,924 regidors aquest diumenge, i seran ells els que votin per l'alcalde. La sessió constitutiva estableix que només se celebrarà una votació en què tots els regidors electes poden ser candidats. L'alcalde serà aquell que obtingui la majoria absoluta, sigui amb els regidors propis o amb el suport d'altres partits. En cas que ningú arribi a la majoria absoluta, es proclamarà alcalde el regidor de la llista més votada. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig.

POC MÉS DE 15 DIES PER NEGOCIAR

El temps limitat entre les eleccions i la sessió constitutiva (poc més de dues setmanes) no permet negociacions perllongades entre els partits per decidir qui ocuparà l'alcaldia. Els municipis tenen un nombre diferent de regidors segons la seva població, però sempre és imparell per facilitar el govern municipal i l'elecció de l'alcalde. El nombre mínim de regidors és de tres, mentre que les ciutats poden tenir fins a 25 regidors i sumar-ne un més per cada 100.000 residents o fracció.

LES DIPUTACIONS, MÉS ENDAVANT

Els resultats de les eleccions municipals també determinaran la composició de les diputacions provincials. Aquestes institucions d'elecció indirecta es componen segons els resultats de les eleccions locals i varien en nombre segons la població de la província. Un cop constituïts els ajuntaments, les juntes electorals distribueixen els diputats entre els partits polítics segons els seus resultats, i les diputacions es constitueixen cinc dies després de la proclamació dels diputats.

CABILDOS I CONSELLS INSULARS



A les eleccions de diumenge també es votarà pels membres dels cabildos insulars de Canàries i els consells insulars de les Illes Balears. Les illes de les Canàries constitueixen circumscripcions electorals individuals, i el sistema per triar els consellers és el mateix que als ajuntaments. Els cabildos s'han de constituir en els 30 dies posteriors a les eleccions. A les Balears, hi ha tres consells, i cadascun s'ha de constituir en els 45 dies posteriors a les eleccions.