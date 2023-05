Després de votar a l'Escola Pia Balmes, expressa el seu orgull per poder expressar el compromís i el d'ERC a les urnes. | @EP

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha animat aquest diumenge tots els ciutadans a votar a les eleccions municipals: “Barcelona necessita el vostre vot, sigui el que sigui”.

“Avui per a mi és un gran dia. Ho és per a tots i cadascun de vosaltres, és el dia de la democràcia. Aquest simple gest de posar la papereta a l'urna és per a mi un gest molt significatiu”, ha dit en declaracions als mitjans després de votar a l'Escola Pia Balmes, acompanyat de la seva esposa i família.



Maragall ha assegurat que cada vegada que vota el troba "un sentit nou" i ha afegit que està orgullós de poder expressar el seu compromís i el d'ERC a les urnes.