El Confidencial Digital ha informat aquest divendres sobre la incertesa que existia a la direcció del PSOE abans de les eleccions regionals i municipals, després que la campanya electoral no es desenvolupés segons el que s'ha planejat.

La polèmica sobre les llistes d'EH Bildu amb 44 persones condemnades per terrorisme, els comentaris racistes cap al jugador del Reial Madrid, Vinicius Júnior, i els casos de compra de vots a Melilla han impedit que el PSOE marqui l'agenda i promocionin els anuncis del president, Pedro Sánchez, en mítings, quedant en un segon pla.

Alhora, les enquestes del Partit Popular reflecteixen un augment "moderat però constant" al llarg de la campanya.

Dissabte, la cúpula del PSOE es va posar en contacte amb un periodista d'aquest mitjà per expressar el seu descontentament per la notícia publicada relativa a la no celebració de resultats o convocatori de militants a la seu socialista. Van argumentar que es tractava d'un enfocament "surrealista" i una "distorsió grollera" de la realitat.

Des d'ECD es va explicar que les dades proporcionades responien a les fonts esmentades. Davant això, el partit no va donar cap resposta i 5 minuts després que un membre de la direcció del PSOE mostrés el seu enuig per la notícia, la secretaria de comunicació del partit va enviar un correu rebutjant l'acreditació a Confidencial Digital: "Lamentem comunicar-li que no hem pogut acreditar-lo. L'aforament per a mitjans està complet, però podràs seguir la nit electoral a través del canal del PSOE a YouTube".