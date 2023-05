A les urnes d'aquest diumenge a Espanya triarem un total de 67.152 regidors i 766 diputats autonòmics, entre els quals els 50 de Ceuta i Melilla. | @EP

Als ajuntaments hi haurà una única votació entre els caps de llista. Si cap no aconsegueix la majoria absoluta amb tan sols un partit o a través dels pactes amb els altres, el primer de la llista es converteix automàticament en alcalde, sigui quin sigui el seu nombre de regidors i sense necessitat de pactes.

El dissabte 17 de juny: al migdia ja coneixerem els qui seran tots els alcaldes d'Espanya, a excepció dels que quedin pendents d'alguna reclamació judicial, que previsiblement en seran pocs.

En la major part dels casos, el partit que hagi aconseguit més vots i, per tant, més regidors, aquest 28 de maig serà el que arribi al govern municipal. Prenent la llista de les 50 capitals de província, afegint les dues capitals autonòmiques, Mèrida i Santiago, i les ciutats de més de 100.000 habitants, els 80 ajuntaments més importants d'Espanya, en el 80-85% dels casos, el guanyador a vots guanyarà també el govern municipal.

A BARCELONA I MADRID NO VA GOVERN LA FORÇA MÉS VOTADA

A les passades eleccions autonòmiques del 2019, només en 10 d'aquestes 80 ciutats hi va haver majoria absoluta d'un sol partit, encara que en 67 casos la força més votada va aconseguir l'alcaldia. Només a 13 d'aquestes 80 ciutats, entre les quals hi ha Madrid i Barcelona, la primera força va perdre l'alcaldia a mans d'una coalició oposada.

Només fent una ullada a la composició del consistori es podrà comprovar si existeix o no una possible majoria absoluta al govern local.

EN TRES COMUNITATS TAMBÉ PERDEREN LA PRESIDÈNCIA AUTONÒMICA LA LLISTA MÉS VOTADA

El 2019 es va votar a 13 comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla i només en 4 dels 15 casos es va veure desplaçada del Govern la força més votada: a Castella-Lleó, Madrid, Múrcia i Navarra. El PP va ser només primer partit a Ceuta i Melilla, encara que, gràcies als pactes, va poder governar també a Madrid, Castella-Lleó i Múrcia.

El PSOE, per part seva, va obtenir 9 presidències autonòmiques, 8 com a primera força i 1 (Navarra) a través de pactes amb altres partits. Si es compleixen les previsions demoscòpiques, el 28 de maig el PP podria passar de 0 a 7 comunitats com a primer partit (9 afegint Ceuta i Melilla), i el PSOE conservaria la primera posició en 4 territoris i la perdria en 4 més.

En definitiva, l'única cosa que ens podrà oferir certament aquesta nit electoral serà el recompte de vots i regidors o parlamentaris. La resta és tot especulatiu i correspon a una fase posterior dins dels partits mateixos i la seva política de pactes.