A més, denuncien insults els seus votants en un altre col·legi electoral. La líder del partit, Eva Parera, qualifica la situació com una vulneració greu dels drets dels electors. | @EP

Valents ha demanat impugnar les taules del col·legi electoral Escola Marta Mata a Barcelona perquè les paperetes de la seva candidatura per a les municipals s'han quedat a les caixes i "no han estat col·locades a les taules fins a les tres de la tarda tocades", informa aquest diumenge en un comunicat.

La denúncia ha estat traslladada als membres de les taules, la Junta Electoral i la policia com una "greu situació de vulneració dels drets dels electors", segons la líder del partit i alcaldable de la ciutat, Eva Parera.

Valents també ha denunciat insults a votants que estaven agafant la papereta del partit al col·legi del Centre Cívic El Carmel, també a Barcelona: "Han estat insultats i increpats per part d'un apoderat de Barcelona en Comú, usant expressions com ara "no saps que són fatxes?".