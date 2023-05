També han remarcat que la participació ha baixat respecte al 2019 per l'“efecte eleccions europees”. | @CatalunyaPress

El número tres de la llista de Xavier Trias, Jordi Martí (Junts), ha declarat que des del partit estan esperant visualitzar dades reals. Així i tot, ha posat èmfasi en la satisfacció dels resultats provisionals: "Estem molt satisfets. Sabem que aquest és només el punt de partida. Esperem dades encara més favorables."

També ha recalcat la importància de jugar net o, per al seu partit és fonamental i hi apostaran. A continuació, ha exposat que “els escenaris encara segueixen oberts, per la qual cosa és d'hora per confirmar res i que no renunciaran a res”.

D'altra banda, David Saldoni, ha agraït a tot l'equip de Trias i als que han fet possible que avui es desenvolupessin les eleccions amb normalitat.

Finalment, des de Trias per Barcelona han remarcat que la participació ha baixat respecte al 2019 per l'"efecte eleccions europees", amb les quals van coincidir a l'anterior edició. Catalunya va ser "un dels territoris d'Europa amb una participació més alta", i per això la participació s'aproximaria més a la del 2015.