La candidata del PSC i actual alcaldessa de Sabadell , Marta Farrés, ha escombrat a les enquestes i ha aconseguit guanyar les eleccions municipals amb 14 escons i per tant, aconseguint la majoria absoluta -amb el 82% escrutat-.

Marta Farrés. Alcaldessa de Sabadell

Per tant, Farrés continuarà sent l'alcaldessa de la cinquena ciutat més poblada de Catalunya , deixant per darrere ERC i la CUP, que només han aconseguit tres regidors.

PP i Vox han aconseguit dos regidors.