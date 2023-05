Fotografia de l'acte @Catalunyapress

Oriol Junqueras , líder d' Esquerra Republicana i Ernest Maragall, candidat a l'alcaldia de Barcelona, han comparegut per valorar la patacada electoral de la formació en aquests comicis electorals. El candidat de Barcelona s'ha quedat amb cinc regidors, molt lluny dels deu regidors de les darreres eleccions.

Després de les diverses patacades electorals d'ERC als diferents municipis, Oriol Junqueras ha comparegut per valorar els resultats electorals. Per al líder republicà, la poca participació ha llastat una ERC que ha vist com perdia molts vots, "no hem estat capaços de mobilitzar una part rellevant que han estat electors de la nostra formació", diu Junqueras.

"Hi ha hagut una baixa participació i sens dubte n'hem obtingut molts menys que el 2019”

Ernest Maragall ha parlat després de la intervenció de Junqueras i, en un exercici d'autocrítica, ha explicat que "No hem estat capaços de liderar i oferir a la ciutat lʻalternativa progressista que proposàvem i s`ha imposat el marc de polarització".

Maragall ha trucat a Trias per felicitar-lo per la victòria i li ha recordat la seva tasca els propers dies de conformar un govern fort per a Barcelona. En aquest sentit, Maragall ha explicat que “ens toca posar-nos a disposició de la ciutat i la voluntat majoritària i suficient per construir el govern estable i fort que la ciutat necessita”.

Davant els resultats, explica que "estem en condicions d'impulsar propostes". El polític també s'ha mostrat alarmat per la "dreta de Catalunya" i ha parlat de l'entrada de VOX al consistori barceloní.

Ernest Maragall ha tancat la seva intervenció al·legant que “no ens rendim, defensarem la ciutat amb totes les nostres forces”