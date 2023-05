La diputada al Parlament de Catalunya, Marina Bravo, el portaveu adjunt del partit al Congrés Edmundo Bal, la candidata de Ciutadans a l'Alcaldia de Barcelona, Anna Grau, i el diputat de Ciutadans al Congrés, Juan Ignacio López-Bas@ ep

Cs ha perdut el 95,8% dels regidors en aquestes eleccions municipals a Catalunya --ha revalidat 10 dels 239 que va aconseguir el 2019-- i no ha aconseguit representació a l'Ajuntament de Barcelona.

Amb el 100% escrutat, el partit ha obtingut 36.633 vots al conjunt de Catalunya, fet que suposa l'1,22% dels vots, i ha perdut 229 dels regidors que va aconseguir el 2019.

Aquests resultats situen el partit en una tendència negativa a la comunitat autònoma en què va néixer, i que ja va començar a les eleccions autonòmiques de Catalunya del 2021, en què van perdre 30 dels 36 diputats que tenien al Parlament.

BARCELONA I HOSPITALET



A Barcelona ciutat, el partit, que havia apostat per la periodista i diputada al Parlament, Anna Grau, ha perdut els sis regidors que va aconseguir sota la marca Barcelona pel Canvi-Cs (BCN Canvi) el 2019, i surt de l'Ajuntament després de no aconseguir cap representant amb 1,10% dels vots.

BCN Canvi va aconseguir 99.452 vots el 2019, mentre que cap de les formacions hereves --Cs i Valents-- no han aconseguit representació per separat.

Cs també ha perdut la seva representació a la segona ciutat en habitants de Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on va obtenir quatre regidors el 2019.

REGIDORS PER PROVÍNCIES



On sí que han obtingut representació és en algunes localitats de la província de Barcelona com a Santa Coloma de Gramenet, amb dos regidors; i s'han mantingut amb un regidor a Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Capellades, Lliçà de Vall, Olesa de Montserrat i Premià de Mar.

D'altra banda, han obtingut representació a Vilafant (Girona) amb un regidor, a diferència dels dos obtinguts el 2019; ia Artés (Lleida), on han passant de dos a un regidor.

D'aquesta manera, dels 135 municipis en què Cs tenia representació després de les eleccions municipals del 2019, només aconsegueix mantenir regidors en nou municipis, i no aconsegueix entrar a cap nou consistori.

ALTRES RESULTATS



El partit taronja també ha perdut la seva representació a altres ciutats de la província de Barcelona com Sitges, el Prat de Llobregat, Viladecans, Badia del Vallès, Mataró i Castelldefels.

A Tarragona ciutat ha guanyat el candidat del PSC i exregidor de Cs, Rubén Viñuales, i els taronges han perdut els quatre regidors que van obtenir el 2019; a Lleida capital ha perdut els tres regidors, ia Girona tots dos que tenia.

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa , ha admès que els resultats no han estat bons i ha afegit que els estudiaran: “L'oferta electoral no ha estat prou interessant per als electors en aquesta convocatòria”.