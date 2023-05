Maragall (dreta) amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. Foto: Europa Press

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha augurat que les negociacions sobre el futur govern de la capital catalana s'allargaran durant setmanes, després d'advertir que “és un tipus de conversa i desenvolupament després d'aquestes eleccions que per força serà no només aquest matí i no només aquesta tarda, sinó que serà de les properes setmanes”.

Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest dilluns 29 de maig després que ERC passés de 10 a 5 regidors i de ser la força més votada el 2019 a ocupar el quart lloc. Maragall ha demanat "entrar en el què" durant les negociacions i abordar els continguts, estratègies, criteris i objectius del proper executiu municipal.

"Ho farem bé, exercirem la nostra responsabilitat amb tota la convicció", ha garantit, i, preguntat per si s'ha plantejat abandonar la política, ha considerat que la seva obligació és "aguantar".

Al conjunt de Catalunya, ha erigit ERC com "el gran partit central de la política catalana" i ha emmarcat els resultats a "una onada de dreta", mentre que ha atribuït la victòria del candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, a una reacció crítica al model de l'actual alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau.