L?exalcalde de Barcelona, en una imatge recent. Foto: Europa Press

"Tenim bona col·laboració tant amb el PSC com amb Esquerra, estic convençudíssim que trobarem la manera d'entendre'ns". D'aquesta manera s'ha pronunciat, el matí d'aquest dilluns 29 de maig, Xavier Trias en declaracions a El món a RAC1 . L'exalcalde ha interpel·lat a l'acord entre “tots els que hem demanat un canvi”.

Trias ha tingut bones paraules cap a Ernest Maragall, de qui ha dit que vol "tenir-lo a prop sempre", i ha assegurat que fa 4 anys se la van jugar, ja que el 2019 els republicans van ser la llista més votada.

L'exalcalde ha dit que no descarta cap opció (com governar en solitari) tot i que ha assegurat que la seva preferència és configurar un govern fort que no provoqui "situacions difícils" a la legislatura que s'allargarà fins al 2027.